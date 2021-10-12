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Прокуроры пришли с обысками в "Киевзеленбуд"

Вторник, 12 октября 2021, 14:08
коллаж прокуратуры

Сотрудники Подольской окружной прокуратуры столицы 12 октября проводят обыски служебных помещениях КО "Киевзеленбуд".

Источник: КГГА, спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Столичные власти сообщили о "повторных" обысках, однако в прокуратуре отмечают, что следственные действия в рамках нижеописанного уголовного производства проходят впервые.

Речь идет о расследовании хищений средств столичного бюджета в сумме 800 тысяч гривен во время проведения работ по благоустройству Куренёвского парка.

В начале октября по данному факту прокуратура сообщила о подозрении заместителю генерального директора "Киевзеленбуд" и подрядчику.

Прямая речь Максимец: "Акцентируем, что в рамках этого производства обыски проводятся впервые. Их цель - изъятие документов, имеющих значение для уголовного производства и установления других возможных фактов хищений".

Украинская правда
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