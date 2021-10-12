Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуроры пришли с обысками в "Киевзеленбуд"

Вторник, 12 октября 2021, 14:08
Прокуроры пришли с обысками в Киевзеленбуд
коллаж прокуратуры

Сотрудники Подольской окружной прокуратуры столицы 12 октября проводят обыски служебных помещениях КО "Киевзеленбуд".

Источник: КГГА, спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Столичные власти сообщили о "повторных" обысках, однако в прокуратуре отмечают, что следственные действия в рамках нижеописанного уголовного производства проходят впервые.

Речь идет о расследовании хищений средств столичного бюджета в сумме 800 тысяч гривен во время проведения работ по благоустройству Куренёвского парка.

В начале октября по данному факту прокуратура сообщила о подозрении заместителю генерального директора "Киевзеленбуд" и подрядчику.

Прямая речь Максимец: "Акцентируем, что в рамках этого производства обыски проводятся впервые. Их цель - изъятие документов, имеющих значение для уголовного производства и установления других возможных фактов хищений".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Последние новости
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
Все новости...
Реклама: