Прокуроры пришли с обысками в "Киевзеленбуд"

Сотрудники Подольской окружной прокуратуры столицы 12 октября проводят обыски служебных помещениях КО "Киевзеленбуд".

Источник: КГГА, спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Столичные власти сообщили о "повторных" обысках, однако в прокуратуре отмечают, что следственные действия в рамках нижеописанного уголовного производства проходят впервые.

Речь идет о расследовании хищений средств столичного бюджета в сумме 800 тысяч гривен во время проведения работ по благоустройству Куренёвского парка.

В начале октября по данному факту прокуратура сообщила о подозрении заместителю генерального директора "Киевзеленбуд" и подрядчику.

Прямая речь Максимец: "Акцентируем, что в рамках этого производства обыски проводятся впервые. Их цель - изъятие документов, имеющих значение для уголовного производства и установления других возможных фактов хищений".