ЄС та Україна посилять економічну інтеграцію – заява саміту

Європейський союз та Україна домовилися про подальше зміцнення економічної інтеграції в рамках Угоди про асоціацію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві 23-го саміту Україна-ЄС.

Сторони привітали започаткування переговорів щодо прискорення та розширення сфери скасування ввізного мита відповідно і погодилися повністю дотримуватися зобов’язань в рамках Угоди про вільну торгівлю (ПВЗВТ).

"У тому числі шляхом врегулювання торговельних подразників, таких як мораторій на експорт деревини, шляхом застосування заходів, необхідних для виконання відповідної постанови Арбітражної групи, та забезпечення того, щоб використання процедур торговельного захисту у всіх випадках повністю відповідало стандартам СОТ, а також продовжити обговорення та перегляд шляхів удосконалення імплементації ПВЗВТ, щоб розкрити її повний потенціал й надалі розвивати та просувати двосторонню торгівлю", - йдеться у заяві.

Також відзначається започаткування діалогу щодо Європейського зеленого курсу та зеленого переходу України. ЄС підтвердив свою прихильність підтримці України у цих зусиллях за допомогою широкого спектра доступних інструментів та у співпраці з міжнародними фінансовими інституціями.

У заяві вказується на завершення переговорів щодо оновлення додатків з фінансового співробітництва, телекомунікаційних послуг, поштових та кур’єрських послуг та міжнародного морського транспорту, які осучаснюють Угоду про асоціацію.

В ЄС відзначили попередню оцінку готовності України до Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA) та привітали початок другого етапу попереднього оцінювання інфраструктури якості. Йдеться про так званий "промисловий безвіз".

Сторони також домовились про створення робочої групи високого рівня у рамках двостороннього енергетичного партнерства для прискорення реформ ринку електроенергії та газу в Україні.

"Ми підтвердили роль України як стратегічної країни для транзиту газу та підтвердили свою підтримку продовженню транзиту газу територією України після 2024 року. Ми підкреслили важливість продовження модернізації української національної газотранспортної системи та подальшої співпраці щодо посилення європейської енергетичної безпеки", - йдеться у заяві.

Повний текст спільної заяви: Боротьба з олігархами, допомога та реформи: про що домовилися на саміті Україна-ЄС