ЕС и Украина усилят экономическую интеграцию – заявление саммита

Европейский Союз и Украина договорились о дальнейшем укреплении экономической интеграции в рамках Соглашения об ассоциации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении 23-го саммита Украина-ЕС.

Стороны приветствовали начало переговоров по ускорению и расширению сферы отмены ввозной пошлины соответственно и согласились полностью соблюдать обязательства в рамках Соглашения о свободной торговле (УВЗСТ).

"В том числе путем урегулирования торговых раздражителей, таких как мораторий на экспорт древесины, применение мер, необходимых для выполнения соответствующего постановления Арбитражной группы, и обеспечение того, чтобы использование процедур торговой защиты во всех случаях полностью соответствовало стандартам ВТО, а также продолжить обсуждение и пересмотр пути совершенствования имплементации УВЗСТ, чтобы раскрыть ее полный потенциал и в дальнейшем развивать и продвигать двустороннюю торговлю", - говорится в заявлении.

Также отмечается начало диалога по Европейскому зеленому курсу и зеленому переходу Украины. ЕС подтвердил свою приверженность поддержке Украины в этих усилиях с помощью широкого спектра доступных инструментов и в сотрудничестве с международными финансовыми институтами.

В заявлении указывается на завершение переговоров по обновлению приложений по финансовому сотрудничеству, телекоммуникационным услугам, почтовым и курьерским услугам международного морского транспорта, которые осовременивают Соглашение об ассоциации.

В ЕС отметили предварительную оценку готовности Украины к Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA) и приветствовали начало второго этапа предварительной оценки инфраструктуры качества. Речь идет о так называемом "промышленном безвизе".

Стороны также договорились о создании рабочей группы высокого уровня в рамках двустороннего энергетического партнерства для ускорения реформ рынка электроэнергии и газа в Украине.

"Мы подтвердили роль Украины как стратегической страны для транзита газа и подтвердили свою поддержку продолжения транзита газа по территории Украины после 2024 года. Мы подчеркнули важность продолжения модернизации украинской национальной газотранспортной системы и дальнейшего сотрудничества по усилению европейской энергетической безопасности", - говорится в заявлении.

Полный текст совместного заявления: Борьба с олигархами, помощь и реформы: о чем договорились на саммите Украина-ЕС