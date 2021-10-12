В Україні ще день подощить, а далі буде прохолодно і сухо

13 жовтня в Україні очікується хмарна і дощова погода, у Карпатах – дощ зі снігом, але надалі очікується суха прохолодна погода.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Дослівно Укргідрометцентр: "13 жовтня в Одеській та Миколаївській областях, вдень і у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях значні дощі; у західній частині, вночі і в північних та східних областях без істотних опадів. У західних областях вночі та вранці туман".

Деталі: Вночі у середу прогнозують 3-8° тепла, на півдні країни до 11°, у західних областях 0-5° тепла; вдень 8-13°, у південно-східній частині 13-18°. Вітер північно-західний, у південно-східних областях південно східний, 7-12 м/с.

У Карпатах 13 жовтня вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві 13 жовтня хмарно, дощі, вночі +4-7°, вдень +9-11°.

14 та 15 жовтня у Україні без опадів, вночі від +2-4° на заході і в центрі до +7° на сході, вдень +10-12°.