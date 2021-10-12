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В Украине в среду – дождь, а дальше будет прохладно и сухо

Вторник, 12 октября 2021, 14:33
Фото pixabay.com

13 октября в Украине ожидается облачная и дождливая погода, в Карпатах – дождь со снегом, но в дальнейшем ожидается сухая прохладная погода.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Укргидрометцентр: "13 октября в Одесской и Николаевской областях, днем ​​и в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях значительные дожди; в западной части, ночью и в северных и восточных областях без существенных осадков. В западных областях ночью и утром туман".

Детали: Ночью в среду прогнозируют 3-8° тепла, на юге страны до +11°, в западных областях 0-5° тепла; днем +8-13°, в юго-восточной части +13-18°. Ветер северо-западный, в юго-восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с.

В Карпатах 13 октября ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь и мокрый снег; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве 13 октября облачно, дожди, ночью +4-7°, днем ​​+9-11°.

14 и 15 октября во Украине без осадков, ночью от +2-4° на западе и в центре до +7° на востоке, днем ​​+10-12°.

Украинская правда
Темы: погода
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