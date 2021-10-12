Ковід: у МОЗ зробили важливе уточнення щодо перевезення дітей міжрегіональним транспортом
Вівторок, 12 жовтня 2021, 15:08
Нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почнуть діяти з 21 жовтня, не будуть стосуватись неповнолітніх пасажирів.
Джерело: повідомлення МОЗ
Деталі: У міністерстві наводять слова міністра охорони здоров’я про те, що нові правила перевезень поширюються на повнолітніх осіб: громадян України, іноземців та осіб без громадянства.
Пряма мова Ляшка: "Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред’явлення негативних тестів на COVID-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення. Для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема транспорті".
Передісторія:
- 11 жовтня на засіданні Кабінету міністрів посилили правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки – з 21 жовтня усі пасажири та водії міжрегіональних перевезень повинні мати негативний ковід-тест або щеплення.
Українська правда