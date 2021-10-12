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Ковід: у МОЗ зробили важливе уточнення щодо перевезення дітей міжрегіональним транспортом

Вівторок, 12 жовтня 2021, 15:08
Фото: Ельдар Сарахман

Нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почнуть діяти з 21 жовтня, не будуть стосуватись неповнолітніх пасажирів.

Джерело: повідомлення МОЗ

Деталі: У міністерстві наводять слова міністра охорони здоров’я про те, що нові правила перевезень поширюються на повнолітніх осіб: громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Пряма мова Ляшка: "Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред’явлення негативних тестів на COVID-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення. Для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема транспорті".

Передісторія:

  • 11 жовтня на засіданні Кабінету міністрів посилили правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки – з 21 жовтня усі пасажири та водії міжрегіональних перевезень повинні мати негативний ковід-тест або щеплення.

Українська правда
Теми: коронавірустранспорт


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