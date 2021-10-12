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Довічний термін отримав вітчим, який неодноразово ґвалтував 10-річну падчерку

Вівторок, 12 жовтня 2021, 15:45
Довічний термін отримав вітчим, який неодноразово ґвалтував 10-річну падчерку
ілюстративне фото з сайту Unsplash

Прокурори відстояли в апеляційній інстанції вирок про довічне ув’язнення для 32-річного чоловіка, який вчиняв злочини проти статевої свободи щодо своєї 10-річної падчерки.

Джерело: прокуратура Рівненщини

Деталі: Події трапились на території нинішньої Острозької територіальної громади у період з січня по травень 2020 року:  чоловік вчиняв розпусні дії, сексуальне насильство та ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки і фільмував це на відео.

Відеозаписи випадково побачила в телефоні чоловіка матір дитини, про що одразу повідомила до поліції.

Під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав частково.

У червні 2021 року колегія Здолбунівського районного суду засудила чоловіка за сукупністю злочинів до довічного позбавлення волі.

Захисник обвинуваченого та сам обвинувачений, не погодившись із суворістю призначеного покарання, а також із доведенням одного із епізодів, інкримінованих йому органом досудового розслідування, оскаржив цей вирок до апеляційної інстанції.

Втім, 11 жовтня 2021 року Рівненський апеляційний суд скарги обвинуваченого та його захисника не задовольнив та залишив обвинуваченому покарання, встановлене судом першої інстанції.

Українська правда
Теми: Рівненська областьпрокуратура
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