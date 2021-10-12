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Пожизненный срок получил отчим, который неоднократно насиловал 10-летнюю падчерицу

Вторник, 12 октября 2021, 15:45
иллюстративное фото с сайта Unsplash

Прокуроры отстояли в апелляционной инстанции приговор о пожизненном заключении для 32-летнего мужчины, который совершал преступления против половой свободы по своей 10-летней падчерицы.

Источник: прокуратура Ровенской области

Детали: События произошли на территории нынешней Острожской территориальной общины в период с января по май 2020 года: мужчина совершал развратные действия, сексуальное насилие и насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы и снимал это на видео.

Видеозаписи случайно увидела в телефоне мужа мать ребенка, о чем сразу сообщила в полицию.

При рассмотрении уголовного производства в суде обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал частично.

В июне 2021 года коллегия Здолбуновского районного суда приговорила мужчину по совокупности преступлений к пожизненному лишению свободы.

Защитник обвиняемого и сам обвиняемый, не согласившись с суровостью наказания, а также с доведением одного из эпизодов, инкриминируемых ему органом досудебного расследования, обжаловал этот приговор в апелляционной инстанции.

Впрочем, 11 октября 2021 года Ровенский апелляционный суд жалобы обвиняемого и его защитника не удовлетворил и оставил обвиняемому наказание, установленное судом первой инстанции.

Украинская правда
Темы: Ровенская областьпрокуратура
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