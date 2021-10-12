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Ще 23 комплекси автофіксації порушень на дорогах запрацюють з 13 жовтня

Вівторок, 12 жовтня 2021, 15:54
Ще 23 комплекси автофіксації порушень на дорогах запрацюють з 13 жовтня
Фото патрульної поліції з Facebook

Поліція встановила 23 нових комплекси автофіксації порушень ПДР – вони запрацюють у 4 містах та 7 областях з 13 жовтня.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Пряма мова Білошицького: "З 13 жовтня на автомобільних дорогах міст Кременчук, Черкаси, Луцьк, Львів та Вінницької, Волинської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Чернігівської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі".

Деталі: Розташування приладів:

  • м. Кременчук – 274 квартал, 4 (напрямок спрямування приладу просп. Полтавський),
  • м. Черкаси – просп. Хіміків, 50 (напрямок спрямування приладу вул. Чорновола),
  • м. Луцьк – вул. В’ячеслава Чорновола, 17 (напрямок спрямування приладу вул. Петра Маха), вул. Ковельська, 144 (напрямок спрямування приладу вул. Старицького), вул. Ковельська, 147 (напрямок спрямування приладу вул. Лєскова), вул. Конякіна, 18-А (напрямок спрямування приладу вул. Ківерцівська),
  • м. Львів – вул. Стрийська, 292 (напрямок спрямування приладу вул. Івана Павла ІІ), вул. Василя Стуса, 39 (напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини), вул. Шевченка, 313 (напрямок спрямування приладу вул. Івана Величковського),
  • Вінницька область – на 376 км+261 автодороги М-30 (напрямок спрямування м. Хмельницький),
  • Волинська область – на 19 км+098 автодороги Н-22 (напрямок спрямування м. Володимир-Волинський),
  • Донецька область – на 651 км+922 автодороги М-03 (напрямок спрямування м. Слов’янськ), на 621 км+111 автодороги М-14 (напрямок спрямування с. Комишувате), на 681 км+488 автодороги Н-08 (напрямок спрямування м. Маріуполь), на 6 км+817 автодороги Н-20 (напрямок спрямування м. Краматорськ), на 183 км+107 автодороги Н-20 (напрямок спрямування м. Маріуполь),
  • Запорізька область – на 279 км+345 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя, на 276 км+252 автодороги М-18 у напрямку м. Харків, на 263 км+637 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя,
  • Миколаївська область – на 191 км+346 автодороги Н-24 у напрямку м. Миколаїв,
  • Рівненська область – на 340 км+202 автодороги М-06 у напрямку с. Панталія, на 371 км+971 автодороги М-06 у напрямку м. Львів,
  • Чернігівська область – на 11 км+903 автодороги Н-27 у напрямку м. Мена.

За даними поліції, таким чином з 13 жовтня на дорогах України буде працювати 201 комплекс автофіксації.

Українська правда

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Теми: поліціядороги
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