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Еще 23 комплекса автофиксации нарушений на дорогах заработают с 13 октября

Вторник, 12 октября 2021, 15:54
Еще 23 комплекса автофиксации нарушений на дорогах заработают с 13 октября
Фото патрульной полиции с Facebook

Полиция установила 23 новых комплекса автофиксации нарушений ПДД – они заработают в 4 городах и 7 областях с 13 октября.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

Прямая речь Билошицкого: "С 13 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме".

Детали: Расположение приборов:

  • г. Кременчуг – 274 квартал, 4 (направление прибора просп. Полтавский),
  • г. Черкассы – ул. Химиков, 50 (направление прибора ул. Черновола),
  • г. Луцк – ул. Вячеслава Черновола, 17 (направление прибора ул. Петра Маха), ул. Ковельская, 144 (направление прибора ул. Старицкого), ул. Ковельская, 147 (направление прибора ул. Лескова), ул. Конякина, 18-А (направление прибора ул. Киверцевская),
  • г. Львов, ул. Стрыйская, 292 (направление прибора ул. Иоанна Павла II), ул. Василия Стуса, 39 (направление прибора просп. Красной Калины), ул. Шевченко, 313 (направление прибора ул. Ивана Величковского),
  • Винницкая область – на 376 км+261 автодороги М-30 (направление прибора г. Хмельницкий),
  • Волынская область – на 19 км+098 автодороги Н-22 (направление прибора г. Владимир-Волынский),
  • Донецкая область – на 651 км+922 автодороги М-03 (направление прибора г. Славянск), на 621 км+111 автодороги М-14 (направление прибора с. Камышеватое), на 681 км+488 автодороги Н-08 (направление прибора г. Мариуполь), на 6 км+817 автодороги Н-20 (направление прибора г. Краматорск), на 183 км+107 автодороги Н-20 (направление прибора г. Мариуполь),
  • Запорожская область – на 279 км+345 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье, на 276 км+252 автодороги М-18 в направлении г. Харьков, на 263 км+637 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье,
  • Николаевская область – на 191 км+346 автодороги Н-24 в направлении г. Николаев,
  • Ровенская область – на 340 км+202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия, на 371 км+971 автодороги М-06 в направлении г. Львов,
  • Черниговская область – на 11 км+903 автодороги Н-27 в направлении г. Мэна.

По данным полиции, таким образом с 13 октября на дорогах Украины будет работать 201 комплекс автофиксации.

Украинская правда
Темы: полициядороги
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