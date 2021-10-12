Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Еще 23 комплекса автофиксации нарушений на дорогах заработают с 13 октября

Вторник, 12 октября 2021, 15:54
Фото патрульной полиции с Facebook

Полиция установила 23 новых комплекса автофиксации нарушений ПДД – они заработают в 4 городах и 7 областях с 13 октября.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

Прямая речь Билошицкого: "С 13 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме".

Детали: Расположение приборов:

  • г. Кременчуг – 274 квартал, 4 (направление прибора просп. Полтавский),
  • г. Черкассы – ул. Химиков, 50 (направление прибора ул. Черновола),
  • г. Луцк – ул. Вячеслава Черновола, 17 (направление прибора ул. Петра Маха), ул. Ковельская, 144 (направление прибора ул. Старицкого), ул. Ковельская, 147 (направление прибора ул. Лескова), ул. Конякина, 18-А (направление прибора ул. Киверцевская),
  • г. Львов, ул. Стрыйская, 292 (направление прибора ул. Иоанна Павла II), ул. Василия Стуса, 39 (направление прибора просп. Красной Калины), ул. Шевченко, 313 (направление прибора ул. Ивана Величковского),
  • Винницкая область – на 376 км+261 автодороги М-30 (направление прибора г. Хмельницкий),
  • Волынская область – на 19 км+098 автодороги Н-22 (направление прибора г. Владимир-Волынский),
  • Донецкая область – на 651 км+922 автодороги М-03 (направление прибора г. Славянск), на 621 км+111 автодороги М-14 (направление прибора с. Камышеватое), на 681 км+488 автодороги Н-08 (направление прибора г. Мариуполь), на 6 км+817 автодороги Н-20 (направление прибора г. Краматорск), на 183 км+107 автодороги Н-20 (направление прибора г. Мариуполь),
  • Запорожская область – на 279 км+345 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье, на 276 км+252 автодороги М-18 в направлении г. Харьков, на 263 км+637 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье,
  • Николаевская область – на 191 км+346 автодороги Н-24 в направлении г. Николаев,
  • Ровенская область – на 340 км+202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия, на 371 км+971 автодороги М-06 в направлении г. Львов,
  • Черниговская область – на 11 км+903 автодороги Н-27 в направлении г. Мэна.

По данным полиции, таким образом с 13 октября на дорогах Украины будет работать 201 комплекс автофиксации.

Украинская правда
Темы: полициядороги
powered by lun.ua
Главное сегодня

Осенние каникулы могут продлить до 4 недель – Кузин

В РФ два антирекорда COVID: по числу новых заражений и умерших

ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав люстрированного экс-судьи Верховного суда

фото, видеоВ центре Киева начинается марш ко Дню защитников и защитниц

Аваков призывает разработать военный сценарий возвращения Крыма и ОРДЛО

дополнено5 областей находятся на грани "красной" зоны – санврач

Все новости...
полиция
Мужчина в камуфляже стрелял по водителю припаркованного авто под Киевом
В полиции сообщили, чем завершился автопробег к дому Зеленского
Акция возле дома Порошенко: на участника составили админпротокол
Последние новости
17:33
фотоЗеленский поехал на фронт
17:24
В Венгрии наибольшее за 5 месяцев число новых случаев ковид
17:18
На Луганщине впервые за 30 лет прошел военный парад
16:59
Полиция безопасности Норвегии рассматривает нападение с луком как теракт
16:47
фото, видеоВ Ливане на митинге началась стрельба, есть погибшие
16:33
Собственник отдельных зданий на территории "Большевика" заявляет о законности их приобретения
16:23
Глава ФИФА предлагает принять ЧМ-2030 Израилю и Палестине совместно
15:54
Осенние каникулы могут продлить до 4 недель – Кузин
15:44
В РФ два антирекорда COVID: по числу новых заражений и умерших
15:28
Минобороны похвасталось, что выделило на ВСУ 3,7 миллиарда гривен
Все новости...