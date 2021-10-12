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Львівщина рухається до червоної зони епіднебезпеки Covid

Вівторок, 12 жовтня 2021, 16:05
Львівщина рухається до червоної зони епіднебезпеки Covid
ілюстративне фото. Ельдар Сарахман, УП

Через високий показник госпіталізацій хворих з COVID-19 та заповненість ліжкової мережі лікарняних закладів, Львівщина найближчими днями може увійти до червоної зони епідемічної небезпеки, область готується до нових обмежень.

Джерело: директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис під час пресбрифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ситуація з коронавірусом на Львівщині щоденно погіршується. Після проведення ПЛР-аналізів бачимо, що кожна друга особа є позитивною. Також у нас різко зростає рівень госпіталізації пацієнтів - ми вже перетнули і три дні тримаємося на позначці 60 на 100 тис. населення, тобто рухаємося до червоної зони епіднебезпеки.

Ми вже готові, що ті обмеження можуть вступити в дію найближчими днями. Зараз обласна комісія ТЕБ і НС напрацьовує стратегію і буде приймати відповідні рішення, це відбудеться вже завтра".

Деталі: Чемерис повідомив, що за день 11 жовтня до лікарень скерували 349 пацієнтів – це найбільша кількість за час цієї хвилі коронавірусу. Загалом завантаженість ліжкової мережі становить 59, 6%. Це попри те, що на Львівщині вже 21 заклад приймає хворих з COVID, а це - 4200 ліжко-місць, з яких 90% забезпечені киснем.

За інформацією ЛОДА, наразі у Львівській області зафіксували 159 411 випадків коронавірусу. Із початку пандемії від недуги померли 4 086 хворих, натомість одужали - 138 678.

Минулої доби 11 жовтня у Львові та області COVID підтвердили у 978 осіб (було проведено 1796 ПЛР-досліджень). За добу на Львівщині зафіксували 33 летальні випадки. 

Загалом минулої доби в Україні зареєстровано 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Нагадаємо: 12 жовтня на "Львів-Арені" відбудеться відбірковий матч Чемпіонату світу між збірними України та Боснії і Герцеговини. Вболівальники зможуть відвідати його лише за наявності паспорту вакцинації або ж тесту на COVID.

У Львові можуть запровадити норму щодо вимоги сертифікату про вакцинацію або довідки про негативний ПЛР-тест для відвідувачів закладів громадського харчування.

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівщинакарантин
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