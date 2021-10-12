Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Львовщина движется к красной зоне эпидопасности Covid

Вторник, 12 октября 2021, 16:05
иллюстративное фото. Эльдар Сарахман, УП

Из-за высокого показателя госпитализаций больных с COVID-19 и заполненности коечной сети больничных учреждений, Львовщина в ближайшие дни может войти в красную зону эпидемической опасности, область готовится к новым ограничениям.

Источник: директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис во время пресс-брифинга, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Ситуация с коронавирусом на Львовщине ежедневно ухудшается. После проведения ПЦР-анализов видим, что каждый второй человек положительный. Также у нас резко возрастает уровень госпитализации пациентов - мы уже пересекли и три дня держимся на отметке 60 на 100 тыс. населения, то есть движемся к красной зоне эпидопасности.

Мы уже готовы, что те ограничения могут вступить в действие в ближайшие дни. Сейчас областная комиссия ТЭБ и ЧС нарабатывает стратегии и будет принимать соответствующие решения, это произойдет уже завтра".

Детали: Чемерис сообщил, что за 11 октября в больницы были направлены 349 пациентов - это самое большое количество за время этой волны коронавируса. В общем загруженность коечного сети составляет 59,6%. Это несмотря на то, что на Львовщине уже 21 заведение принимает больных с COVID, а это - 4200 койко-мест, из которых 90% обеспечены кислородом.

По информации ЛОГА, на данный момент во Львовской области зафиксировали 159 411 случаев коронавируса. С начала пандемии от болезни умерли 4086 больных, выздоровели - 138 678.

За прошедшие сутки 11 октября во Львове и области COVID подтвердили у 978 человек (было проведено 1796 ПЦР-исследований). За сутки на Львовщине зафиксировали 33 летальных исхода. 

Всего за прошлые сутки в Украине зарегистрировано 11 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним: 12 октября на "Львов-Арене" состоится отборочный матч Чемпионата мира между сборными Украины и Боснии и Герцеговины. Болельщики смогут посетить его только при наличии паспорта вакцинации или теста на COVID.

Во Львове могут ввести норму относительно требования сертификата о вакцинации или справки об отрицательном ПЦР-тесте для посетителей заведений общественного питания.

Темы: Львовщинакарантин
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ Ливане на митинге началась стрельба, есть погибшие

Осенние каникулы могут продлить до 4 недель – Кузин

В РФ два антирекорда COVID: по числу новых заражений и умерших

ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав люстрированного экс-судьи Верховного суда

фото, видеоВ центре Киева начинается марш ко Дню защитников и защитниц

Аваков призывает разработать военный сценарий возвращения Крыма и ОРДЛО

Все новости...
Львовщина
На ключевой матч сборной во Львове будут пускать только вакцинированных или с тестом
Племянника экс-мера на Львовщине взяли под стражу за смертельное ДТП
Садовый: Все школы Львова будут работать, но учителя должны иметь справку или тест
Последние новости
17:40
МИД Польши вызвал руководителя посольства Беларуси из-за ситуации на границе
17:33
фотоЗеленский поехал на фронт
17:24
В Венгрии наибольшее за 5 месяцев число новых случаев ковид
17:18
На Луганщине впервые за 30 лет прошел военный парад
16:59
Полиция безопасности Норвегии рассматривает нападение с луком как теракт
16:47
фото, видеоВ Ливане на митинге началась стрельба, есть погибшие
16:33
Собственник отдельных зданий на территории "Большевика" заявляет о законности их приобретения
16:23
Глава ФИФА предлагает принять ЧМ-2030 Израилю и Палестине совместно
15:54
Осенние каникулы могут продлить до 4 недель – Кузин
15:44
В РФ два антирекорда COVID: по числу новых заражений и умерших
Все новости...