Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Львовщина движется к красной зоне эпидопасности Covid

Вторник, 12 октября 2021, 16:05
Львовщина движется к красной зоне эпидопасности Covid
иллюстративное фото. Эльдар Сарахман, УП

Из-за высокого показателя госпитализаций больных с COVID-19 и заполненности коечной сети больничных учреждений, Львовщина в ближайшие дни может войти в красную зону эпидемической опасности, область готовится к новым ограничениям.

Источник: директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис во время пресс-брифинга, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Ситуация с коронавирусом на Львовщине ежедневно ухудшается. После проведения ПЦР-анализов видим, что каждый второй человек положительный. Также у нас резко возрастает уровень госпитализации пациентов - мы уже пересекли и три дня держимся на отметке 60 на 100 тыс. населения, то есть движемся к красной зоне эпидопасности.

Мы уже готовы, что те ограничения могут вступить в действие в ближайшие дни. Сейчас областная комиссия ТЭБ и ЧС нарабатывает стратегии и будет принимать соответствующие решения, это произойдет уже завтра".

Детали: Чемерис сообщил, что за 11 октября в больницы были направлены 349 пациентов - это самое большое количество за время этой волны коронавируса. В общем загруженность коечного сети составляет 59,6%. Это несмотря на то, что на Львовщине уже 21 заведение принимает больных с COVID, а это - 4200 койко-мест, из которых 90% обеспечены кислородом.

По информации ЛОГА, на данный момент во Львовской области зафиксировали 159 411 случаев коронавируса. С начала пандемии от болезни умерли 4086 больных, выздоровели - 138 678.

За прошедшие сутки 11 октября во Львове и области COVID подтвердили у 978 человек (было проведено 1796 ПЦР-исследований). За сутки на Львовщине зафиксировали 33 летальных исхода. 

Всего за прошлые сутки в Украине зарегистрировано 11 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним: 12 октября на "Львов-Арене" состоится отборочный матч Чемпионата мира между сборными Украины и Боснии и Герцеговины. Болельщики смогут посетить его только при наличии паспорта вакцинации или теста на COVID.

Во Львове могут ввести норму относительно требования сертификата о вакцинации или справки об отрицательном ПЦР-тесте для посетителей заведений общественного питания.

Темы: Львовщинакарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Львовщина
В Трускавце горит отель
На Львовщине работника гостиницы обвинили в смерти собаки и щенка
За сутки из-за обстрелов 6 человек погибли, еще по меньшей мере 50 ранены
Последние новости
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
Все новости...
Реклама: