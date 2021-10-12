Львовщина движется к красной зоне эпидопасности Covid

Из-за высокого показателя госпитализаций больных с COVID-19 и заполненности коечной сети больничных учреждений, Львовщина в ближайшие дни может войти в красную зону эпидемической опасности, область готовится к новым ограничениям.

Источник: директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис во время пресс-брифинга, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Ситуация с коронавирусом на Львовщине ежедневно ухудшается. После проведения ПЦР-анализов видим, что каждый второй человек положительный. Также у нас резко возрастает уровень госпитализации пациентов - мы уже пересекли и три дня держимся на отметке 60 на 100 тыс. населения, то есть движемся к красной зоне эпидопасности.

Мы уже готовы, что те ограничения могут вступить в действие в ближайшие дни. Сейчас областная комиссия ТЭБ и ЧС нарабатывает стратегии и будет принимать соответствующие решения, это произойдет уже завтра".

Детали: Чемерис сообщил, что за 11 октября в больницы были направлены 349 пациентов - это самое большое количество за время этой волны коронавируса. В общем загруженность коечного сети составляет 59,6%. Это несмотря на то, что на Львовщине уже 21 заведение принимает больных с COVID, а это - 4200 койко-мест, из которых 90% обеспечены кислородом.

По информации ЛОГА, на данный момент во Львовской области зафиксировали 159 411 случаев коронавируса. С начала пандемии от болезни умерли 4086 больных, выздоровели - 138 678.

За прошедшие сутки 11 октября во Львове и области COVID подтвердили у 978 человек (было проведено 1796 ПЦР-исследований). За сутки на Львовщине зафиксировали 33 летальных исхода.

Всего за прошлые сутки в Украине зарегистрировано 11 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним: 12 октября на "Львов-Арене" состоится отборочный матч Чемпионата мира между сборными Украины и Боснии и Герцеговины. Болельщики смогут посетить его только при наличии паспорта вакцинации или теста на COVID.

Во Львове могут ввести норму относительно требования сертификата о вакцинации или справки об отрицательном ПЦР-тесте для посетителей заведений общественного питания.