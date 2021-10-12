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Розкрадання на ремонті ліфтів: силовики прийшли з обшуками в Святошинську РДА

Вівторок, 12 жовтня 2021, 16:30
фото прокуратури

Прокуратура проводить обшуки в управлінні Святошинської райдержадміністрації столиці та у підрядника через розкрадання коштів на ремонті ліфтів.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, приватне товариство впродовж 2019 – 2020 років на замовлення управління житлово-комунального господарства Святошинської РДА здійснювало роботи з капітального ремонту та технічного переоснащення ліфтів у житлових будинках Святошинського району загальною вартістю понад 20 млн грн.

При цьому, вказана підрядна організації виконала вказані роботи не в повному обсязі та із завищенням вартості робіт та матеріалів. Також встановлено, що виконання субпідрядних робіт оформлювалося на підприємства з ознаками фіктивності.

Дослівно прокуратура: "12 жовтня 2021 року на підставі ухвали суду в офісних приміщеннях вказаних підприємств, у тому числі Управління житлово-комунального господарства Святошинської РДА, розпочато обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень".

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


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