Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розкрадання на ремонті ліфтів: силовики прийшли з обшуками в Святошинську РДА

Вівторок, 12 жовтня 2021, 16:30
Розкрадання на ремонті ліфтів: силовики прийшли з обшуками в Святошинську РДА
фото прокуратури

Прокуратура проводить обшуки в управлінні Святошинської райдержадміністрації столиці та у підрядника через розкрадання коштів на ремонті ліфтів.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, приватне товариство впродовж 2019 – 2020 років на замовлення управління житлово-комунального господарства Святошинської РДА здійснювало роботи з капітального ремонту та технічного переоснащення ліфтів у житлових будинках Святошинського району загальною вартістю понад 20 млн грн.

При цьому, вказана підрядна організації виконала вказані роботи не в повному обсязі та із завищенням вартості робіт та матеріалів. Також встановлено, що виконання субпідрядних робіт оформлювалося на підприємства з ознаками фіктивності.

Дослівно прокуратура: "12 жовтня 2021 року на підставі ухвали суду в офісних приміщеннях вказаних підприємств, у тому числі Управління житлово-комунального господарства Святошинської РДА, розпочато обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень".

Українська правда
Теми: Київпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Київ
У Києві чоловік пропонував поліцейським покурити з ним наркотики
Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві - перевірка
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
Останні новини
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
Усі новини...
Реклама: