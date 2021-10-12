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Хищения на ремонте лифтов: силовики пришли с обысками в Святошинскую РГА

Вторник, 12 октября 2021, 16:30
Хищения на ремонте лифтов: силовики пришли с обысками в Святошинскую РГА
фото прокуратуры

Прокуратура проводит обыски в управлении Святошинской райгосадминистрации столицы и у подрядчика из-за хищения средств на ремонте лифтов.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, частное общество в течение 2019 - 2020 годов по заказу управления жилищно-коммунального хозяйства Святошинской РГА осуществляло работы по капитальному ремонту и техническому переоснащению лифтов в жилых домах Святошинского района общей стоимостью более 20 млн грн.

При этом указанная подрядная организации выполнила такие работы не в полном объеме и с завышением стоимости работ и материалов. Также установлено, что выполнение субподрядных работ оформлялось на предприятия с признаками фиктивности.

Дословно прокуратура: "12 октября 2021 года на основании постановления суда в офисных помещениях указанных предприятий, в том числе в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Святошинской РГА, начаты обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений".

Украинская правда

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Темы: Киевпрокуратура
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