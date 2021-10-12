Більше напрямків, нижчі ціни: В "Украерорусі" спрогнозували ефект від "відкритого неба" з ЄС

Укладена між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами Угода про спільний авіаційний простір позитивно вплине на збільшення кількості польотів у небі над Україною.

Джерело: керівник Національного провайдера аеронавігаційного обслуговування "Украерорух" Андрій Ярмак в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Ярмака: "Ця угода однозначно створить умови для появи на ринку більшої кількості напрямків і авіакомпаній, розширить їхній вибір і можливості пасажирів у плануванні подорожей у європейські міста.

Підвищення конкуренції серед авіакомпаній створить передумови для зниження цін на авіаперельоти, а європейський рівень дисципліни авіаперевізників забезпечить важливу перевагу - зросте рівень захисту прав авіамандрівників".

Деталі: За словами Ярмака, для самих авіакомпаній зняття обмежень на кількість рейсів між аеропортами України та ЄС створить можливості для виконання рейсів до більшої кількості європейських міст тільки за домовленостями з відповідними аеропортами, обмежуючись суто міркуваннями затребуваності, а отже - рентабельності відкриття нових напрямків.

Передісторія: