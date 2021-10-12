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Больше направлений, ниже цены: В "Украэрорухе" спрогнозировали эффект от "открытого неба" с ЕС

Вторник, 12 октября 2021, 18:07
Больше направлений, ниже цены: В Украэрорухе спрогнозировали эффект от открытого неба с ЕС

Заключенное между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами Соглашение об общем авиационном пространстве положительно повлияет на увеличение количества полетов в небе над Украиной.

Источник: руководитель Национального провайдера аэронавигационного обслуживания "Украэрорух" Андрей Ярмак в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Ярмака: "Это соглашение однозначно создаст условия для появления на рынке большего количества направлений и авиакомпаний, расширит их выбор и возможности пассажиров в планировании путешествий в европейские города.

Повышение конкуренции среди авиакомпаний создаст предпосылки для снижения цен на авиаперелеты, а европейский уровень дисциплины авиаперевозчиков обеспечит важное преимущество - возрастет уровень защиты прав авиапутешественников".

Детали: По словам Ярмака, для самих авиакомпаний снятия ограничений на количество рейсов между аэропортами Украины и ЕС создаст возможности для выполнения рейсов в большем количестве европейских городов только по договоренностям с соответствующими аэропортами, ограничиваясь чисто соображениями востребованности, а значит - рентабельности открытия новых направлений.

Предыстория:

  • 12 октября Украина и Европейский Союз подписали долгожданное соглашение об Общем авиационном пространстве, известную как соглашение об "открытом небе".

Темы: авиаЕвропа
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