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Топчиновника УЗ підозрюють у зловживаннях при закупівлі вугілля

Вівторок, 12 жовтня 2021, 18:35
фото: Уз

Слідчі НАБУ висунули підозру виконавчому директору філії "Південно-Західна залізниця" Артему Мироновичу, його відсторонили від посади на період службової перевірки.

Джерело: УЗ

Деталі: Підозру Мироновичу висунули щодо можливих зловживань при закупівлі вугілля філією "Пасажирська компанія" у 2018 році, де в той час він займав керівну посаду.

У зазначеній справі на вимогу слідчих посадовець з’явився до НАБУ як свідок, а вже під час допиту йому була вручена підозра.

За цим фактом також розпочато службову перевірку Апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця".

Виконувачем обов’язків керівника призначили заступника Мироновича Андрія Букіна.

Нагадаємо: У червні 2020 року "Укрзалізниця" призначила  Мироновича виконавчим директором філії "Південно-Західна залізниця".

Миронович працював у 2015-2017 роках заступником директора регіональної філії "Південно-Західна залізниця", а з 2018 по 2019 рік — заступником директора філії "Пасажирська компанія".

Українська правда
Теми: Укрзалізницявугілля


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