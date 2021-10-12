Топчиновника УЗ підозрюють у зловживаннях при закупівлі вугілля
Слідчі НАБУ висунули підозру виконавчому директору філії "Південно-Західна залізниця" Артему Мироновичу, його відсторонили від посади на період службової перевірки.
Джерело: УЗ
Деталі: Підозру Мироновичу висунули щодо можливих зловживань при закупівлі вугілля філією "Пасажирська компанія" у 2018 році, де в той час він займав керівну посаду.
У зазначеній справі на вимогу слідчих посадовець з’явився до НАБУ як свідок, а вже під час допиту йому була вручена підозра.
За цим фактом також розпочато службову перевірку Апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця".
Виконувачем обов’язків керівника призначили заступника Мироновича Андрія Букіна.
Нагадаємо: У червні 2020 року "Укрзалізниця" призначила Мироновича виконавчим директором філії "Південно-Західна залізниця".
Миронович працював у 2015-2017 роках заступником директора регіональної філії "Південно-Західна залізниця", а з 2018 по 2019 рік — заступником директора філії "Пасажирська компанія".