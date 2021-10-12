Топ-чиновника УЗ подозревают в злоупотреблениях при закупке угля

Следователи НАБУ выдвинули подозрение исполнительному директору филиала "Юго-Западная железная дорога" Артему Мироновичу, его отстранили от должности на период служебной проверки.

Источник: УЗ

Детали: Подозрение Мироновичу выдвинули относительно возможных злоупотреблений при закупке угля филиалом "Пассажирская компания" в 2018 году, где в то время он занимал руководящую должность.

В указанном деле по требованию следователей чиновник появился в НАБУ как свидетель, а уже во время допроса ему было вручено подозрение.

По данному факту также начата служебная проверка Аппаратом директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця".

Исполняющим обязанности руководителя назначен заместитель Мироновича Андрея Букин.

Напомним В июне 2020 года "Укрзализныця" назначила Мироновича исполнительным директором филиала "Юго-Западная железная дорога".

Миронович работал в 2015-2017 годах заместителем директора регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", а с 2018 по 2019 год - заместителем директора филиала "Пассажирская компания".