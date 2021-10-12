Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Український кордон на літаку стали перетинати в півтора рази більше людей

Вівторок, 12 жовтня 2021, 19:02

Протягом 9 місяців 2021 року державний кордон України перетнули 27,2 млн осіб, що на 14 відсотків більше ніж за відповідний період минулого року.

Джерело: повідомлення Держприкордонслужби

Деталі: Йдеться про тих, хто перетнули кордон, як на в’їзд так і на виїзд. З 27,2 млн осіб 21,1 млн – це українці і 6,1 млн – громадяни іноземних держав.

Дослівно: "Найбільше цього року держрубіж подорожани перетинали в авіаційних пунктах пропуску – 10,8 млн громадян. Це майже на 45 відсотків більше, аніж в минулому році.

Друге місце з перетину державного кордону України посідає кордон з Польщею – на цьому напрямку прикордонники оформили 6,4 млн. громадян, з них 5,8 млн – наші краяни і близько 615 тис. – це іноземці".

Передісторія:

  • 12 жовтня Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо".

Теми: авіаУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУ Чорному морі зазнав лиха унікальний корабель – його рятують 12 суден

Новини 13 жовтня: коронавірусні обмеження, "відкрите небо" в дії

ВАКС підтримав закриття справи "Роттердам+"

Помер ексдиректор ЧАЕС, при якому сталася катастрофа

Львів посилює карантин: діти на канікули, у кіно та музеї лише після щеплення

"Сховатись не вийде": Україна звернулась до Кабо-Верде через призначення Поклонської послом

Усі новини...
авіа
Більше напрямків, нижчі ціни: В "Украерорусі" спрогнозували ефект від "відкритого неба" з ЄС
Мінінфраструктури хоче перетворювати пасажирські Airbus у вантажні літаки
Україна та ЄС підписали довгоочікувану угоду про "відкрите небо"
Останні новини
22:21
фотоУ Чорному морі зазнав лиха унікальний корабель – його рятують 12 суден
22:07
Новини економіки: проблеми "Центренерго" з вугіллям, "Роттердам+"
21:48
В Україні з’явилася омбудсмен з питань захисників
21:32
Скандал в "Укрексімбанку": НБУ очікує оголошення конкурсу на нового голову
21:29
У Молдові оголосили режим підвищеної готовності у газовій сфері
21:13
Новини 13 жовтня: коронавірусні обмеження, "відкрите небо" в дії
20:51
Зеленський підписав закон про підтримку молодих фермерів
20:32
ВАКС підтримав закриття справи "Роттердам+"
20:15
НБУ визначив курс гривні на перший робочий день після свят
20:02
НАБУ закрило справу про закупівлю вакцин у часи Степанова
Усі новини...