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Український кордон на літаку стали перетинати в півтора рази більше людей

Вівторок, 12 жовтня 2021, 19:02
Український кордон на літаку стали перетинати в півтора рази більше людей

Протягом 9 місяців 2021 року державний кордон України перетнули 27,2 млн осіб, що на 14 відсотків більше ніж за відповідний період минулого року.

Джерело: повідомлення Держприкордонслужби

Деталі: Йдеться про тих, хто перетнули кордон, як на в’їзд так і на виїзд. З 27,2 млн осіб 21,1 млн – це українці і 6,1 млн – громадяни іноземних держав.

Дослівно: "Найбільше цього року держрубіж подорожани перетинали в авіаційних пунктах пропуску – 10,8 млн громадян. Це майже на 45 відсотків більше, аніж в минулому році.

Друге місце з перетину державного кордону України посідає кордон з Польщею – на цьому напрямку прикордонники оформили 6,4 млн. громадян, з них 5,8 млн – наші краяни і близько 615 тис. – це іноземці".

Передісторія:

  • 12 жовтня Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо".

Теми: авіаУкраїна
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