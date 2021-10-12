Украинскую границу на самолете стали пересекать в полтора раза больше людей

За 9 месяцев 2021 государственную границу Украины пересекли 27,2 млн человек, что на 14 процентов больше чем за соответствующий период прошлого года.

Источник: сообщение Госпогранслужбы

Детали: Речь идет о тех, кто пересек границу, как на въезд так и на выезд. Из 27,2 млн человек 21,1 млн - это украинцы и 6,1 млн - граждане иностранных государств.

Дословно: "Больше всего в этом году госграницу путешественники пересекали в авиационных пунктах пропуска – 10,8 млн граждан. Это почти на 45 процентов больше, чем в прошлом году.

Второе место по пересечению государственной границы Украины занимает граница с Польшей - на этом направлении пограничники оформили 6,4 млн граждан, из них 5,8 - наши земляки и около 615 тыс. - это иностранцы".

Предыстория: