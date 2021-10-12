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В Австрії затримали першу особу у корупційній справі, яка призвела до відставки канцлера

Вівторок, 12 жовтня 2021, 19:16

Австрійська поліція у вівторок затримала першу особу у корупційній справі, що призвела до відставки канцлера Себастіана Курці.

Про це стало відомо австрійському виданню Der Standard, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, затримана Б. є працівницею агентства соціологічних досліджень. ORF повідомляє, що ім’я жінки – Сабіне Байншаб.

Жінка була затримана у вівторок вранці. Cтверджується, що перед приходом поліції вона вилучила всі дані зі свого комп’ютера, що й послужило причиною затримання, оскільки ці дані могли стати доказами у ході розслідування.

Минулої середи WKStA, антикорупційна прокуратура, провела кілька обшуків у штаб-квартирі Австрійської народної партії, в офісі колишнього канцлера Себастіана Курца і в Міністерстві фінансів. Причина – звинувачення у тому, що в 2016-2018 роках Австрійська народна партія за державний кошт забезпечувала собі позитивний імідж в бульварній пресі. Плату за публікацію фальсифікованих опитувань отримувала медіа-компанія Österreich.

Згідно з розслідуванням, Бейншаб тісно спілкувався з тодішнім генеральним секретарем Міністерства фінансів Томасом Шмідом щодо опитувань перед виборами до парламенту восени 2017 року.

ORF стверджує, що Шмід замовив опитування виборців, які не визначилися з вибором, у Бейншаб, а невдовзі після цього вона отримала від Міністерства фінансів контракт на проведення дослідження щодо боротьби з шахрайством на суму майже 62 тисячі євро.

Колишній канцлер Курц, який подав у відставку через скандал, заперечує всі звинувачення, і стверджує, що вони не відповідають дійсності.

Österreich також заперечує будь-яку провину щодо проведення цих опитувань і їх публікації.

Читайте більше у статті: Корупційний землетрус: як в Австрії звільнили прем'єра та що чекає на країну

Теми: Австраліякорупція
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