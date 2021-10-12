Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Австрии задержали первого человека в коррупционном деле, которое привела к отставке канцлера

Вторник, 12 октября 2021, 19:16

Австрийская полиция во вторник задержала первое лицо в коррупционному делу, что привело к отставке канцлера Себастьяна Курца.

Об этом стало известно австрийскому изданию Der Standard, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, задержанная Б. является сотрудницей агентства социологических исследований. ORF сообщает, что имя женщины - Сабине Байншаб.

Женщина была задержана во вторник утром. Утверждается, что перед приходом полиции она изъяла все данные со своего компьютера, что и послужило причиной задержания, поскольку эти данные могли стать доказательствами в ходе расследования.

В прошлую среду WKStA, антикоррупционная прокуратура, провела несколько обысков в штаб-квартире Австрийской народной партии, в офисе бывшего канцлера Себастьяна Курца и в Министерстве финансов. Причина - обвинение в том, что в 2016-2018 годах Австрийская народная партия за государственный счет обеспечивала себе положительный имидж в бульварной прессе. Плату за публикацию фальсифицированных опросов получала медиа-компания Österreich.

Согласно расследованию, Бейншаб тесно общалась с тогдашним генеральным секретарем Министерства финансов Томасом Шмидом об опросах перед выборами в парламент осенью 2017 года.

ORF утверждает, что Шмид заказал опрос избирателей, котрые не определились с выбором, у Бейншаб, а вскоре после этого она получила от Министерства финансов контракт на проведение исследования по борьбе с мошенничеством на сумму почти 62 000 евро.

Бывший канцлер Курц, который подал в отставку из-за скандала, отрицает все обвинения, и утверждает, что они не соответствуют действительности.

Österreich также отрицает любую вину по проведению этих опросов и их публикации.

Читайте больше в статье: Коррупционный землетрясение: как в Австрии уволили премьера и что ждет страну

Темы: Австралиякоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Австралия
В Австралии на побережье обнаружили неизвестный объект, похожий на обломок космической ракеты
Современный Робинзон: австралийский рыбак с собакой два месяца дрейфовал в океане
Австралия передаст Украине еще 30 БТР Bushmaster
Последние новости
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
Все новости...
Реклама: