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В Австрии задержали первого человека в коррупционном деле, которое привела к отставке канцлера

Вторник, 12 октября 2021, 19:16

Австрийская полиция во вторник задержала первое лицо в коррупционному делу, что привело к отставке канцлера Себастьяна Курца.

Об этом стало известно австрийскому изданию Der Standard, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, задержанная Б. является сотрудницей агентства социологических исследований. ORF сообщает, что имя женщины - Сабине Байншаб.

Женщина была задержана во вторник утром. Утверждается, что перед приходом полиции она изъяла все данные со своего компьютера, что и послужило причиной задержания, поскольку эти данные могли стать доказательствами в ходе расследования.

В прошлую среду WKStA, антикоррупционная прокуратура, провела несколько обысков в штаб-квартире Австрийской народной партии, в офисе бывшего канцлера Себастьяна Курца и в Министерстве финансов. Причина - обвинение в том, что в 2016-2018 годах Австрийская народная партия за государственный счет обеспечивала себе положительный имидж в бульварной прессе. Плату за публикацию фальсифицированных опросов получала медиа-компания Österreich.

Согласно расследованию, Бейншаб тесно общалась с тогдашним генеральным секретарем Министерства финансов Томасом Шмидом об опросах перед выборами в парламент осенью 2017 года.

ORF утверждает, что Шмид заказал опрос избирателей, котрые не определились с выбором, у Бейншаб, а вскоре после этого она получила от Министерства финансов контракт на проведение исследования по борьбе с мошенничеством на сумму почти 62 000 евро.

Бывший канцлер Курц, который подал в отставку из-за скандала, отрицает все обвинения, и утверждает, что они не соответствуют действительности.

Österreich также отрицает любую вину по проведению этих опросов и их публикации.

Читайте больше в статье: Коррупционный землетрясение: как в Австрии уволили премьера и что ждет страну

Темы: Австралиякоррупция
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