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У Зеленського заспокоюють українців: "газу цілком достатньо"

Вівторок, 12 жовтня 2021, 20:21
фото: офіс президента

Перший заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко відреагував на інформацію про засідання деяких обласних комісій ТЕБ та НС щодо оголошення надзвичайних ситуацій з постачанням газу в регіонах і заявив, що жодних проблем з газом немає.

Джерело: Тимошенко у Facebook

Пряма мова Тимошенка: "Лунає багато маніпуляцій у пресі та з вуст опозиційних політиків щодо тарифів на опалення.

Також деякі "експерти" та ЗМІ розганяють паніку через проведення засідань обласних комісій ТЕБ та НС щодо оголошення надзвичайних ситуацій з постачанням газу в регіонах.

Комісії ТЕБ та НС зараз збираються в областях лише для подолання технічних моментів з метою прискорення підписання договорів на постачання газу.

Газу у сховищах цілком достатньо для потреб населення та соціальної сфери. Жодних проблем із цим немає".

Деталі: В Офісі президента закликають не розганяти паніку, а також наголошують, що допомагають місцевому самоврядуванню подолати кризу на ринку газу.

Нагадаємо: В кількох областях адміністрації почали розглядати надзвичайну ситуацію, що склалася із забезпечення природнім газом бюджетних установ на осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Українська правда
Теми: газОфіс президента


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