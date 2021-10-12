У Зеленського заспокоюють українців: "газу цілком достатньо"

Перший заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко відреагував на інформацію про засідання деяких обласних комісій ТЕБ та НС щодо оголошення надзвичайних ситуацій з постачанням газу в регіонах і заявив, що жодних проблем з газом немає.

Джерело: Тимошенко у Facebook

Пряма мова Тимошенка: "Лунає багато маніпуляцій у пресі та з вуст опозиційних політиків щодо тарифів на опалення.

Також деякі "експерти" та ЗМІ розганяють паніку через проведення засідань обласних комісій ТЕБ та НС щодо оголошення надзвичайних ситуацій з постачанням газу в регіонах.

Комісії ТЕБ та НС зараз збираються в областях лише для подолання технічних моментів з метою прискорення підписання договорів на постачання газу.

Газу у сховищах цілком достатньо для потреб населення та соціальної сфери. Жодних проблем із цим немає".

Деталі: В Офісі президента закликають не розганяти паніку, а також наголошують, що допомагають місцевому самоврядуванню подолати кризу на ринку газу.

Нагадаємо: В кількох областях адміністрації почали розглядати надзвичайну ситуацію, що склалася із забезпечення природнім газом бюджетних установ на осінньо-зимовий період 2021-2022 років.