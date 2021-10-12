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У Зеленского успокаивают украинцев: "газа вполне достаточно"

Вторник, 12 октября 2021, 20:21
фото: офис президента

Первый заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко отреагировал на информацию о заседании ряда комиссий ТЭБ и ЧС по объявлению чрезвычайных ситуаций с поставками газа в регионах и заявил, что никаких проблем с газом нет.

Источник: Тимошенко в Facebook

Прямая речь Тимошенко: "Раздается много манипуляций в прессе и из уст оппозиционных политиков относительно тарифов на отопление.

Также некоторые "эксперты" и СМИ разгоняют панику из-за проведения заседаний областных комиссий ТЭБ и ЧС по объявлению чрезвычайных ситуаций с поставками газа в регионах.

Комиссии ТЭБ и ЧС сейчас собираются в областях только для преодоления технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставку газа.

Газа в хранилищах вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. Никаких проблем с этим нет".

Детали: В Офисе президента призывают не разгонять панику, а также отмечают, что помогают местному самоуправлению преодолеть кризис на рынке газа.

Напомним: В нескольких областях администрации начали рассматривать чрезвычайную ситуацию по обеспечению природным газом бюджетных учреждений на осенне-зимний период 2021-2022 годов.

Украинская правда
Темы: газОфис президента
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