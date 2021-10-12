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Парламент Литви підтримав виплату €100 літнім людям за щеплення від Covid-19

Вівторок, 12 жовтня 2021, 21:41

Сейм Литви з другої спроби підтримав проєкт уряду, що передбачає виплату винагороди у розмірі 100 євро людям від 75 років, які вакцинуються від коронавірусу до грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Проєкт ухвалили з другої спроби: спершу для цього не було кворуму, тому ініціативу повторно винесли на голосування і прийняли 68 голосами "за", 3 "проти" і 7 "утримались".

Винагороду за вакцинацію пропонують надати людям віком від 75 років, які зробили щеплення у період з вересня по грудень 2021 року, а також тим, хто вакцинується підсилюючою дозою до квітня 2022 року. 

Міністерка соціального захисту і праці Моніка Навіцкене, презентуючи проєкт, зазначила, що у найстаршій віковій групі, яка є і групою найвищого ризику, досить низький рівень охоплення вакцинацією. За її словами, з понад 270 тисяч литовців такого віку 80 тисяч досі не щепилися і не перехворіли.

Як повідомлялося, Сейм також підтримав проєкт, що зобов'яже невакцинованих працівників самостійно сплачувати за регулярне тестування, або тестуватись за кошт роботодавця. 

Теми: Литвавакцинаціякоронавірус


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