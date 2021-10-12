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Парламент Литвы поддержал выплату €100 пожилым людям за прививки от Covid-19

Вторник, 12 октября 2021, 21:41

Сейм Литвы со второй попытки поддержал проект правительства, предусматривающий выплату вознаграждения в размере 100 евро людям от 75 лет, которые вакцинируются от коронавируса до декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Проект приняли со второй попытки: сначала для этого не было кворума, поэтому инициативу повторно вынесли на голосование и приняли 68 голосами "за", 3 "против" и 7 "воздержались".

Вознаграждение за вакцинацию предлагают выдавать людям в возрасте от 75 лет, которые сделали прививку в период с сентября по декабрь 2021 года, а также тем, кто вакцинируется третьей усиливающей дозой до апреля 2022 года.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене, представляя проект, отметила, что в старшей возрастной группе, что является также группой самого высокого риска, достаточно низкий уровень охвата вакцинацией. По её словам, из более 270 000 литовцев такого возраста 80 тысяч до сих пор не прививались и не переболели.

Как сообщалось, Сейм также поддержал проект, который обяжет невакцинированных работников самостоятельно платить за регулярное тестирование, или тестироваться за средства работодателя.

Темы: Литвавакцинациякоронавирус
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