Проти опозиціонерів Тихановської і Латушка порушили ще одну кримінальну справу
Проти білоруських опозиціонерів Світлани Тихановської і Павла Латушка порушили ще одну кримінальну справу – вони нібито створили псевдооргани державної влади Білорусі за кордоном.
Джерело: представник Слідчого комітету Білорусі Сергій Кабакович в ефірі "Білорусь 1", Zerkalo.io
Деталі: Як зазначається, кримінальну справу порушено за ст. 382 (самовільне присвоєння звання або влади посадової особи) КК Білорусі. Санкції за цією статтею передбачають до двох років позбавлення волі.
Кабакович сказав, що Тихановська і Латушко створили псевдооргани державної влади і управлінь та представництв Білорусі за кордоном, і вступили в переговори з представниками іноземних держав і міжнародних організацій.
Нагадаємо:
- На Тихановську вже завели низку кримінальних справ, зокрема, за фактом "створення екстремістського формування"; "закликів до повалення або зміни конституційного ладу"; "змови з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом"; "приготування до масових заворушень" та до "захоплення будівель та споруд"; "замаху на акт тероризму".
- Щодо Латушка також порушені кримінальні справи за фактом "створення екстремістського формування", "змови з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом", "закликів до повалення або зміни конституційного ладу", "замаху на акт тероризму".
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Тихановська виїхала до Литви минулого року після того, як самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко розпочав репресії проти протестувальників, які звинуватили його у фальсифікації виборів у 2020 році.