Проти опозиціонерів Тихановської і Латушка порушили ще одну кримінальну справу

Проти білоруських опозиціонерів Світлани Тихановської і Павла Латушка порушили ще одну кримінальну справу – вони нібито створили псевдооргани державної влади Білорусі за кордоном.

Джерело: представник Слідчого комітету Білорусі Сергій Кабакович в ефірі "Білорусь 1", Zerkalo.io

Деталі: Як зазначається, кримінальну справу порушено за ст. 382 (самовільне присвоєння звання або влади посадової особи) КК Білорусі. Санкції за цією статтею передбачають до двох років позбавлення волі.

Кабакович сказав, що Тихановська і Латушко створили псевдооргани державної влади і управлінь та представництв Білорусі за кордоном, і вступили в переговори з представниками іноземних держав і міжнародних організацій.

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