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Против оппозиционеров Тихановской и Латушко возбудили еще одно уголовное дело

Среда, 13 октября 2021, 01:21
Против оппозиционеров Тихановской и Латушко возбудили еще одно уголовное дело

Против белорусских оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко возбудили еще одно уголовное дело - они якобы создали псевдоорганы государственной власти Беларуси за рубежом.

Источник: представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович в эфире "Беларусь 1", Zerkalo.io

Детали: Как отмечается, уголовное дело возбуждено по ст. 382 (самовольное присвоение звания или власти должностного лица) УК Беларуси. Санкции по этой статье предусматривают до двух лет лишения свободы.

Кабакович сказал, что Тихановская и Латушко создали псевдоорганы государственной власти и управлений и представительств Беларуси за рубежом, и вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций.

Напомним:

  • На Тихановскую уже завели ряд уголовных дел, в частности, по факту "создания экстремистского формирования"; "призывов к свержению или изменению конституционного строя"; "заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем"; "приготовления к массовым беспорядкам" и к "захвату зданий и сооружений"; "покушения на акт терроризма".
  • Насчет Латушко также возбуждены уголовные дела по факту "создания экстремистского формирования", "заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем", "призывов к свержению или изменению конституционного строя", "покушения на акт терроризма".
  • Тихановская выехала в Литву в прошлом году после того, как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал репрессии против протестующих, которые обвинили его в фальсификации выборов в 2020 году.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьТихановская
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