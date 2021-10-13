Против оппозиционеров Тихановской и Латушко возбудили еще одно уголовное дело

Против белорусских оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко возбудили еще одно уголовное дело - они якобы создали псевдоорганы государственной власти Беларуси за рубежом.

Источник: представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович в эфире "Беларусь 1", Zerkalo.io

Детали: Как отмечается, уголовное дело возбуждено по ст. 382 (самовольное присвоение звания или власти должностного лица) УК Беларуси. Санкции по этой статье предусматривают до двух лет лишения свободы.

Кабакович сказал, что Тихановская и Латушко создали псевдоорганы государственной власти и управлений и представительств Беларуси за рубежом, и вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций.

Напомним: