Японія в грудні почне щеплення третьою дозою COVID-вакцини

Уряд Японії у грудні збирається втретє вакцинувати проти COVID-19.

Джерело: Kyodo з посилання на прем'єр-міністра Фуміо Кісіда

Деталі: Зазначається, що минулого місяця міністерство охорони здоров'я Японії вирішило зробити ревакцинацію людям, у яких минуло не менше восьми місяців з моменту отримання другої дози, посилаючись на дослідження, які свідчать, що кількість антитіл з часом зменшується.

Нагадаємо:

Впровадження вакцини в Японії почалося в лютому серед медичного персоналу, а навесні було поширене на людей у ​​віці 65 років і старше, потім на людей з супутніми захворюваннями і, зрештою, на населення в цілому.

Наразі в Японії повністю вакциновано понад 65% населення.

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