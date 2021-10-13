Японія в грудні почне щеплення третьою дозою COVID-вакцини
Середа, 13 жовтня 2021, 02:23
Уряд Японії у грудні збирається втретє вакцинувати проти COVID-19.
Джерело: Kyodo з посилання на прем'єр-міністра Фуміо Кісіда
Деталі: Зазначається, що минулого місяця міністерство охорони здоров'я Японії вирішило зробити ревакцинацію людям, у яких минуло не менше восьми місяців з моменту отримання другої дози, посилаючись на дослідження, які свідчать, що кількість антитіл з часом зменшується.
Нагадаємо:
- Впровадження вакцини в Японії почалося в лютому серед медичного персоналу, а навесні було поширене на людей у віці 65 років і старше, потім на людей з супутніми захворюваннями і, зрештою, на населення в цілому.
- Наразі в Японії повністю вакциновано понад 65% населення.
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