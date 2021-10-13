Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Японія в грудні почне щеплення третьою дозою COVID-вакцини

Середа, 13 жовтня 2021, 02:23
Японія в грудні почне щеплення третьою дозою COVID-вакцини

Уряд Японії у грудні збирається втретє вакцинувати проти COVID-19.

Джерело: Kyodo з посилання на прем'єр-міністра Фуміо Кісіда

Деталі: Зазначається, що минулого місяця міністерство охорони здоров'я Японії  вирішило зробити ревакцинацію людям, у яких минуло не менше восьми місяців з моменту отримання другої дози, посилаючись на дослідження, які свідчать, що кількість антитіл з часом зменшується.

Нагадаємо:

  • Впровадження вакцини в Японії почалося в лютому серед медичного персоналу, а навесні було поширене на людей у ​​віці 65 років і старше, потім на людей з супутніми захворюваннями і, зрештою, на населення в цілому.
  • Наразі в Японії повністю вакциновано понад 65% населення.

Знати більше: Які побічні ефекти викликає третя доза мРНК-вакцин проти COVID-19. Дослідження

Теми: Японіявакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Японія
В Японії дельфіни поранили чотирьох людей на пляжі
Японський виробник вантажівок Isuzu Motors пішов із ринку РФ – ЗМІ
Індія обжене економіки Японії, ФРН та США найближчі півстоліття - Goldman
Останні новини
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
Усі новини...
Реклама: