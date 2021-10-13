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Японія в грудні почне щеплення третьою дозою COVID-вакцини

Середа, 13 жовтня 2021, 02:23

Уряд Японії у грудні збирається втретє вакцинувати проти COVID-19.

Джерело: Kyodo з посилання на прем'єр-міністра Фуміо Кісіда

Деталі: Зазначається, що минулого місяця міністерство охорони здоров'я Японії  вирішило зробити ревакцинацію людям, у яких минуло не менше восьми місяців з моменту отримання другої дози, посилаючись на дослідження, які свідчать, що кількість антитіл з часом зменшується.

Нагадаємо:

  • Впровадження вакцини в Японії почалося в лютому серед медичного персоналу, а навесні було поширене на людей у ​​віці 65 років і старше, потім на людей з супутніми захворюваннями і, зрештою, на населення в цілому.
  • Наразі в Японії повністю вакциновано понад 65% населення.

Знати більше: Які побічні ефекти викликає третя доза мРНК-вакцин проти COVID-19. Дослідження

Теми: Японіявакцинаціякоронавірус


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