Япония в декабре начнет прививать третьей дозой COVID-вакцины
Среда, 13 октября 2021, 02:23
Правительство Японии в декабре собирается третий раз вакцинировать против COVID-19.
Источник: Kyodo со ссылкой на премьер-министра Фумио Кишида
Детали: Отмечается, что в прошлом месяце министерство здравоохранения Японии решило сделать ревакцинацию людям, у которых прошло не менее восьми месяцев с момента получения второй дозы, ссылаясь на исследования, свидетельствующие о том, что количество антител со временем уменьшается.
Напомним:
- Внедрение вакцины в Японии началось в феврале среди медицинского персонала, а весной было распространено на людей в возрасте 65 лет и старше, потом на людей с сопутствующими заболеваниями и, наконец, на население в целом.
- Сейчас в Японии полностью вакцинированы более 65% населения.
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