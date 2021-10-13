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Япония в декабре начнет прививать третьей дозой COVID-вакцины

Среда, 13 октября 2021, 02:23

Правительство Японии в декабре собирается третий раз вакцинировать против COVID-19.

Источник: Kyodo со ссылкой на премьер-министра Фумио Кишида

Детали: Отмечается, что в прошлом месяце министерство здравоохранения Японии решило сделать ревакцинацию людям, у которых прошло не менее восьми месяцев с момента получения второй дозы, ссылаясь на исследования, свидетельствующие о том, что количество антител со временем уменьшается.

Напомним:

  • Внедрение вакцины в Японии началось в феврале среди медицинского персонала, а весной было распространено на людей в возрасте 65 лет и старше, потом на людей с сопутствующими заболеваниями и, наконец, на население в целом.
  • Сейчас в Японии полностью вакцинированы более 65% населения.

Знать больше: Какие побочные эффекты вызывает третья доза мРНК-вакцин против COVID-19. исследование

Темы: Япониявакцинациякоронавирус
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