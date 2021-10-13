США: Палата представників схвалила підвищення боргової стелі

У США Палата представників схвалила законопроєкт про підвищення ліміту боргу США.

Джерело: CNBC, AP

Деталі: Як повідомляється, це остання законодавча перешкода на шляху запобігання першого в історії національного дефолту.

Президент Джо Байден може підписати законопроєкт на цьому тижні.

Законопроєкт збільшує стелю боргу США на 480 млрд доларів. Як зазначається, це дозволить Міністерству фінансів оплачувати рахунки країни до початку грудня.

Що передувало: 8 жовтня у Сенаті США підтримали тимчасове підвищення боргової стелі до грудня, аби уникнути неможливості виплат за боргами. Дві попередні спроби зняти боргову стелю, аби країна могла залучити необхідні кошти, зупинялися Республіканцями. Вони таким чином "протестували" проти ухвалення Демократами інфраструктурного плану у 3,5 трлн доларів самостійно.

Нагадаємо: Боргова стеля – загальна сума коштів, яку США може "позичити" на виконання чинних державних зобов’язань, наприклад соціальних виплат, зарплат військовим, обслуговування держборгу тощо. Такі кошти не передбачають нових статей витрат. Вони лише дозволяють урядові виконати зобов’язання, що вже існують.