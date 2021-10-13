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США: Палата представителей одобрила повышение долгового потолка

Среда, 13 октября 2021, 03:20
США: Палата представителей одобрила повышение долгового потолка

В США Палата представителей одобрила законопроект о повышении лимита долга США.

Источник: CNBC, AP

Детали: Как сообщается, это последняя законодательная преграда на пути предотвращения первого в истории национального дефолта.

Президент Джо Байден может подписать законопроект на этой неделе.

Законопроект увеличивает потолок долга США на 480 млрд долларов. Как отмечается, это позволит Министерству финансов оплачивать счета страны в начале декабря.

Что предшествовало: 8 октября в Сенате США поддержали временное повышение долгового потолка до декабря, чтобы избежать невозможности выплат по долгам. Две предыдущие попытки снять долговой потолок, чтобы страна могла привлечь необходимые средства, останавливались Республиканцами. Они таким образом "протестовали" против принятия Демократами инфраструктурного плана в 3,5 трлн долларов самостоятельно.

Напомним: Долговой потолок - общая сумма средств, которую США может "одолжить" на выполнение действующих государственных обязательств, например социальных выплат, зарплат военным, обслуживание госдолга и тому подобное. Такие средства не предусматривают новых статей расходов. Они лишь позволяют правительству выполнить обязательства, которые уже существуют.

Темы: СШАэкономика
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