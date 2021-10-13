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У G20 погодилися залучити талібів до розподілу допомоги для Афганістану

Середа, 13 жовтня 2021, 05:28

Лідери країн G20 погодилися, що у них не буде іншого вибору, окрім як залучити талібів до відправки гуманітарної допомоги до Афганістану.

Джерело: The Guardian

Деталі: Водночас зазначається, що це не дозволить домогтися політичного визнання талібів.

Агентства з надання допомоги, такі як Міжнародний комітет порятунку, заявляють, що Афганістан перебуває на межі "гуманітарної кризи", оскільки його виживання на 75% залежало від іноземної допомоги, а з тих пір, як таліби захопили владу в серпні, підтримка припинилася. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що країна знаходиться в переломному моменті.

Нагадаємо: Зустріч G20 стала першою зустріччю найбагатших країн світу для обговорення наслідків виходу США з Афганістану. Під час зустрічі G20 ЄС збільшив свою допомогу для Афганістану до 1 млрд євро. Також, МВФ і Світовий банк можуть надати допомогу.

Теми: ТалібанАфганістан


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