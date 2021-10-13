Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В G20 согласились привлечь талибов к распределению помощи для Афганистана

Среда, 13 октября 2021, 05:28
В G20 согласились привлечь талибов к распределению помощи для Афганистана

Лидеры стран G20 согласились, что у них не будет другого выбора, кроме как привлечь талибов к отправке гуманитарной помощи в Афганистан.

Источник: The Guardian

Детали: В то же время отмечается, что это не позволит добиться политического признания талибов.

Агентства по оказанию помощи, такие как Международный комитет спасения, заявляют, что Афганистан находится на грани "гуманитарного кризиса", поскольку его выживание на 75% зависело от иностранной помощи, а с тех пор, как талибы захватили власть в августе, поддержка прекратилась. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что страна находится в переломном моменте.

Напомним: Встреча G20 стала первой встречей самых богатых стран мира для обсуждения последствий выхода США из Афганистана. Во время встречи G20 ЕС увеличил свою помощь для Афганистана до 1 млрд евро. Также, МВФ и Всемирный банк могут оказать помощь.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТалибанАфганистан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Талибан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первую публичную казнь после прихода к власти в Афганистане
"Талибан" договаривается с РФ о закупке бензина
Последние новости
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
Все новости...
Реклама: