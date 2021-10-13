В G20 согласились привлечь талибов к распределению помощи для Афганистана

Лидеры стран G20 согласились, что у них не будет другого выбора, кроме как привлечь талибов к отправке гуманитарной помощи в Афганистан.

Источник: The Guardian

Детали: В то же время отмечается, что это не позволит добиться политического признания талибов.

Агентства по оказанию помощи, такие как Международный комитет спасения, заявляют, что Афганистан находится на грани "гуманитарного кризиса", поскольку его выживание на 75% зависело от иностранной помощи, а с тех пор, как талибы захватили власть в августе, поддержка прекратилась. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что страна находится в переломном моменте.

Напомним: Встреча G20 стала первой встречей самых богатых стран мира для обсуждения последствий выхода США из Афганистана. Во время встречи G20 ЕС увеличил свою помощь для Афганистана до 1 млрд евро. Также, МВФ и Всемирный банк могут оказать помощь.