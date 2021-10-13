На Полтавщині перевіряють інформацію про зґвалтування, в якому запідозрили поліцейського

Правоохоронці перевіряють інформацію про зґвалтування жінки на Полтавщині, в якому підозрюють поліцейського.

Джерело: Національна поліція, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: 12 жовтня близько 8 години ранку надійшло повідомлення від мешканки Лубенського району Полтавщини про те, що вночі її зґвалтували двоє осіб. Один із чоловіків, на якого вказує потерпіла – місцевий дільничний офіцер поліції, який з 30 вересня перебував на лікарняному.

Після реєстрації заяви співробітники головної інспекції та внутрішньої безпеки Нацполіції оперативно розпочали збір інформації про подію для об’єктивного документування вказаного факту.



Слідчі територіального управління ДБР відкрили кримінальне провадження. У поліції відкрили своє розслідування та запевняють, що всіляко сприяють слідству.

За даними джерела УП, потерпіла та дільничий між собою знайомі. Напередодні вони відпочивали в компанії ще з одним цивільним та вживали алкогольні напої. Судмедексперт, який оглядав жінку, не зафіксував пошкоджень внутрішніх органів чи тілесних ушкоджень. Також лікар не підтвердив вагітність, як про те заявила потерпіла.