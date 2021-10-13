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На Полтавщине проверяют информацию об изнасиловании, в котором заподозрили полицейского

Среда, 13 октября 2021, 09:26
На Полтавщине проверяют информацию об изнасиловании, в котором заподозрили полицейского
иллюстративное фото полиции

Правоохранители проверяют информацию об изнасиловании женщины на Полтавщине, в котором подозревают полицейского.

Источник: Национальная полиция, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: 12 октября около 8:00 утра поступило сообщение от жительницы Лубенского района Полтавской области о том, что ночью ее изнасиловали двое человек. Один из мужчин, на которого указывает потерпевшая - местный участковый офицер полиции, который с 30 сентября находился на больничном.

После регистрации заявления сотрудники главной инспекции и внутренней безопасности Нацполиции оперативно начали сбор информации о событии для объективного документирования указанного факта.

Следователи территориального управления ГБР открыли уголовное производство. В полиции открыли свое расследование и уверяют, что всячески способствуют следствию.

По данным источника УП, потерпевшая и участковый между собой знакомы. Накануне они отдыхали в компании еще с одним гражданским и употребляли алкогольные напитки. Судмедэксперт, который осматривал женщину, не зафиксировал повреждений внутренних органов или телесных повреждений. Также врач не подтвердил беременность, как о том заявила потерпевшая.

Украинская правда

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Темы: полицияПолтавская область
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