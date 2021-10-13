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Олігарх з РФ купив острів у Фінляндії з кіпрським "золотим паспортом", щоб обійти дозвіл Міноборони

Середа, 13 жовтня 2021, 10:55
Олігарх з РФ купив острів у Фінляндії з кіпрським золотим паспортом, щоб обійти дозвіл Міноборони
Фото unsplash.com

Продаж великого острова у стратегічно важливій частині Фінляндії російському олігархові викликала занепокоєння з приводу так званих "золотих паспортів" – схеми, за якою країни ЄС видають громадянство за інвестиції іноземним громадянам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У 2020 році Ігор Кесаєв, що займає 727 місце в списку мільярдерів Forbes, купив острів в східній Фінляндії. Використовуючи кіпрський паспорт, він нібито обійшов процедуру авторизації, необхідну для такої угоди Міністерством оборони Фінляндії.

Кесаєв, як стверджується, контролює близько 70% тютюнових ринків Росії і причетний до торгівлі зброєю. За даними Global Intelligence Files, що публікуються Wikileaks і "Новою газетою", Кесаєв мав тісні зв'язки з мафією і російськими спецслужбами ФСБ і ГРУ.

Ці зв'язкт стривожили Міністерство оборони Фінляндії, оскільки російський державний апарат має репутацію використання олігархів в політичних і стратегічних цілях. Після покупки в цьому районі були побудовані великі житлові приміщення і майданчик для посадки вертольотів, чого не було в початковому плані.

У 2018 році фінська влада провела рейди на групі островів західного архіпелагу країни. Їх придбав російський олігарх Павло Мельников і побудував житлові приміщення та іншу інфраструктуру. Обвинувачений у відмиванні грошей, Мельников продав острова.

На цей раз Міністерство оборони уважно стежить за розвитком подій на острові в східній Фінляндії. Закон допускає експропріацію, якщо безпеку країни поставлена ​​під загрозу.

Європейська комісія чинила тиск на Мальту і Кіпр, щоб вони скасували так звану схему "золотого паспорта".

У листопаді 2020 року Кіпр відмовився від своєї схеми після того, як телеканал Al Jazeera показав документальний фільм, в якому репортери зображували з себе представників китайського бізнесмена, що шукає кіпрський паспорт, попри наявність судимості.

Минулого місяця президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила аналогічне попередження Мальті, закликавши владу припинити схему якомога швидше.

"Українська правда" в Threads

Теми: ФінляндіяРосіянерухомість
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