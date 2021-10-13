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Олигарх из РФ купил остров в Финляндии с кипрским "золотым паспортом", чтобы обойти запрет Минобороны

Среда, 13 октября 2021, 10:55
Олигарх из РФ купил остров в Финляндии с кипрским золотым паспортом, чтобы обойти запрет Минобороны
Фото unsplash.com

Продажа большого острова в стратегически важной части Финляндии российскому олигарху вызвала беспокойство по поводу так называемых "золотых паспортов" – схемы, по которой страны ЕС выдают гражданство за инвестиции иностранным гражданам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В 2020 году Игорь Кесаев, занимающий 727-е место в списке миллиардеров Forbes, купил остров в восточной Финляндии. Используя кипрский паспорт, он якобы обошел процедуру авторизации, необходимую для такого соглашения Министерством обороны Финляндии.

Кесаев, как утверждается, контролирует около 70% табачных рынков России и причастен к торговле оружием. По данным Global Intelligence Files, публикуемым Wikileaks и "Новой газетой", Кесаев имел тесные связи с мафией и российскими спецслужбами ФСБ и ГРУ.

Эти связи встревожили Министерство обороны Финляндии, поскольку российский государственный аппарат имеет репутацию использования олигархов в политических и стратегических целях. После покупки в этом районе были построены крупные жилые помещения и площадка для посадки вертолетов, чего не было в первоначальном плане.

В 2018 году финские власти провели рейды на группе островов западного архипелага страны. Их приобрел российский олигарх Павел Мельников и построил жилые помещения и другую инфраструктуру. Обвиняемый в отмывании денег Мельников продал острова.

На этот раз Министерство обороны внимательно следит за развитием событий на острове в восточной Финляндии. Закон допускает экспроприацию, если безопасность страны поставлена ​​под угрозу.

Европейская комиссия оказывала давление на Мальту и Кипр, чтобы они отменили так называемую схему "золотого паспорта".

В ноябре 2020 года Кипр отказался от своей схемы после того, как телеканал Al Jazeera показал документальный фильм, в котором репортеры изображали из себя представителей китайского бизнесмена, интересующегося кипрским паспортом, несмотря на наличие судимости.

В прошлом месяце президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала аналогичное предупреждение Мальте, призвав власти прекратить схему как можно скорее.

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Темы: ФинляндияРосcиянедвижимость
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