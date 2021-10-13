Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Турфірма в змові з лабораторією щомісяця фальсифікували ПЛР-тестів на пів мільйона гривень

Середа, 13 жовтня 2021, 11:24
фото прокуратури

Правоохоронці викрили і заблокували чергову схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на COVID-19: щомісяця ділки виготовляли до 600 підроблених довідок для виїзду за кордон, у тому числі міжнародного зразка.

Джерело: СБУ, прокуратура Харківщини

Деталі: Організували оборудку двоє працівників туристичного агентства у змові з приватною медичною лабораторією. Під час продажу закордонних турів зловмисники пропонували своїм клієнтам придбати ПЛР-тести з негативним результатом на COVID-19.

Клієнти використовували фальсифіковані документи для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції.

Після повної передоплати зловмисники пересилали дані до медичної лабораторії, де без фактичного забору зразків виписували фальсифіковані ПЛР-тести. Незаконна схема дозволяла вносити недостовірну інформацію у медичну систему ЕСОЗ, дані з якої потрапляли у додаток "Вдома".

За оперативною інформацією, щомісяця нелегальний бізнес приносив учасникам оборудки "прибуток" ‒ понад 500 тисяч гривень. За попередніми підрахунками на місяць виготовлялось близько 600 підроблених медичних документів.

У ході проведених обшуків у медлабораторії, в офісі туристичного агентства та за місцями проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, електронні носії інформації, чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

Наразі у межах кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам злочинної схеми.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: коронавірусСБУХарківська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоПривітання з 14 жовтня: на сторінці консульства РФ з'явився "список російських шпигунів"

відеоЗеленський і Шефір намагалися незаконно вивести активи з банку Курченка – "Схеми"

відеоУкраїна отримає від Британії ракетну зброю – дипломат

Окупанти з фейкової "ЛНР" відреагували на затримання свого бойовика Косяка

відео, фотоУ центрі Тбілісі десятки тисяч людей вимагають звільнити Саакашвілі

Ле Пен у разі обрання президентом обіцяє позбутися вітряних електростанцій

Усі новини...
коронавірус
Ситуація із розповсюдженням Covid-19 у Києві стрімко погіршується – Кличко
Китай дослідить тисячі зразків крові з Уханю
У Криму зафіксували максимум заражень Covid, карантин став жорсткішим
Останні новини
01:29
Зеленський запланував візит у Великобританію – посол
00:27
Під час показу фільму про Голодомор на центр "Меморіал" у Москві напали невідомі
23:50
Кількість самогубств серед школярів у Японії досягла рекордного рівня
23:23
У Норвегії розпочав роботу новий уряд
22:59
фотоПривітання з 14 жовтня: на сторінці консульства РФ з'явився "список російських шпигунів"
22:22
відеоЗеленський і Шефір намагалися незаконно вивести активи з банку Курченка – "Схеми"
21:43
відеоУкраїна отримає від Британії ракетну зброю – дипломат
21:16
фотоСильні зливи призвели до підтоплень в Афінах і Салоніках
20:56
Три українські тенісистки заявлені на турнір "Кубок Кремля" в Москві
20:36
Окупанти з фейкової "ЛНР" відреагували на затримання свого бойовика Косяка
Усі новини...