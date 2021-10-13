Турфірма в змові з лабораторією щомісяця фальсифікували ПЛР-тестів на пів мільйона гривень

Правоохоронці викрили і заблокували чергову схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на COVID-19: щомісяця ділки виготовляли до 600 підроблених довідок для виїзду за кордон, у тому числі міжнародного зразка.

Джерело: СБУ, прокуратура Харківщини

Деталі: Організували оборудку двоє працівників туристичного агентства у змові з приватною медичною лабораторією. Під час продажу закордонних турів зловмисники пропонували своїм клієнтам придбати ПЛР-тести з негативним результатом на COVID-19.

Клієнти використовували фальсифіковані документи для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції.

Після повної передоплати зловмисники пересилали дані до медичної лабораторії, де без фактичного забору зразків виписували фальсифіковані ПЛР-тести. Незаконна схема дозволяла вносити недостовірну інформацію у медичну систему ЕСОЗ, дані з якої потрапляли у додаток "Вдома".

За оперативною інформацією, щомісяця нелегальний бізнес приносив учасникам оборудки "прибуток" ‒ понад 500 тисяч гривень. За попередніми підрахунками на місяць виготовлялось близько 600 підроблених медичних документів.

У ході проведених обшуків у медлабораторії, в офісі туристичного агентства та за місцями проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, електронні носії інформації, чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

Наразі у межах кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам злочинної схеми.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.