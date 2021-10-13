Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Турфирма в сговоре с лабораторией ежемесячно фальсифицировали ПЦР-тестов на полмиллиона

Среда, 13 октября 2021, 11:24
фото прокуратуры

Правоохранители разоблачили и заблокировали очередную схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19: ежемесячно дельцы изготавливали до 600 поддельных справок для выезда за границу, в том числе международного образца.

Источник: СБУ, прокуратура Харьковской области

Детали: Организовали сделку двое работников туристического агентства в сговоре с частной медицинской лабораторией. При продаже зарубежных туров злоумышленники предлагали своим клиентам приобрести ПЦР-тесты с отрицательным результатом на COVID-19.

Клиенты использовали фальсифицированные документы для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.

После полной предоплаты злоумышленники пересылали данные в медицинскую лабораторию, где без фактического забора образцов выписывали фальшивые ПЦР-тесты. Незаконная схема позволяла вносить недостоверную информацию в медицинскую систему ЕСОЗ, данные из которой попадали в приложение "Вдома".

По оперативной информации, ежемесячно нелегальный бизнес приносил участникам сделки "прибыль" - более 500 тысяч гривен. По предварительным подсчетам в месяц производилось около 600 поддельных медицинских документов.

В ходе проведенных обысков в медлаборатории, в офисе туристического агентства и по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, электронные носители информации, черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас в рамках уголовного производства решается вопрос уведомления о подозрении участникам преступной схемы.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: коронавирусСБУХарьковская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

Во время показа фильма о Голодоморе на центр "Мемориал" в Москве напали неизвестные

фотоПоздравление с 14 октября: на странице консульства РФ появился "список российских шпионов"

видеоЗеленский и Шефир пытались незаконно вывести активы из банка Курченко – "Схемы"

видеоУкраина получит от Великобритании ракетное оружие – дипломат

Оккупанты из фейковой "ЛНР" отреагировали на задержание своего боевика Косяка

відео, фотоВ центре Тбилиси десятки тысяч людей требуют освободить Саакашвили

Все новости...
коронавирус
Ситуация с распространением Covid-19 в Киеве стремительно ухудшается – Кличко
Китай изучит тысячи образцов крови из Уханя
В Крыму зафиксировали максимум заражений Covid, ужесточили карантин
Последние новости
05:45
Сидней отменит обязательный карантин для иностранных туристов
04:37
Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали
03:57
Англия упрощает въезд туристам
02:58
В США отзывают ковид-тесты, которые могут дать ложный положительный результат
01:59
Срыв показа фильма о Голодоморе в Москве: полиция заблокировала центр "Мемориал" – СМИ
01:29
Зеленский запланировал визит в Великобританию – посол
00:27
Во время показа фильма о Голодоморе на центр "Мемориал" в Москве напали неизвестные
23:50
Количество самоубийств среди школьников в Японии достигло рекордного уровня
23:23
В Норвегии начало работу новое правительство
22:59
фотоПоздравление с 14 октября: на странице консульства РФ появился "список российских шпионов"
Все новости...