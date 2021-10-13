Турфирма в сговоре с лабораторией ежемесячно фальсифицировали ПЦР-тестов на полмиллиона

Правоохранители разоблачили и заблокировали очередную схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19: ежемесячно дельцы изготавливали до 600 поддельных справок для выезда за границу, в том числе международного образца.

Источник: СБУ, прокуратура Харьковской области

Детали: Организовали сделку двое работников туристического агентства в сговоре с частной медицинской лабораторией. При продаже зарубежных туров злоумышленники предлагали своим клиентам приобрести ПЦР-тесты с отрицательным результатом на COVID-19.

Клиенты использовали фальсифицированные документы для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.

После полной предоплаты злоумышленники пересылали данные в медицинскую лабораторию, где без фактического забора образцов выписывали фальшивые ПЦР-тесты. Незаконная схема позволяла вносить недостоверную информацию в медицинскую систему ЕСОЗ, данные из которой попадали в приложение "Вдома".

По оперативной информации, ежемесячно нелегальный бизнес приносил участникам сделки "прибыль" - более 500 тысяч гривен. По предварительным подсчетам в месяц производилось около 600 поддельных медицинских документов.

В ходе проведенных обысков в медлаборатории, в офисе туристического агентства и по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, электронные носители информации, черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас в рамках уголовного производства решается вопрос уведомления о подозрении участникам преступной схемы.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.