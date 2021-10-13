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Російський суд відмовився переглядати багаторічний вирок досліднику масових репресій СРСР

Середа, 13 жовтня 2021, 11:32
Російський суд відмовився переглядати багаторічний вирок досліднику масових репресій СРСР
Фото Радіо Свобода

Верховний суд Росії не розглядатиме касаційну скаргу голови карельського "Меморіалу", дослідника масових репресій СРСР Юрія Дмитрієва, засудженого до 13 років колонії суворого режиму за звинуваченням в сексуальному насильстві над дитиною.

Джерело: Медуза з посиланням на сайт суду

Дослівно з картки справи на сайті суду: "Відмова в передачі справи (касаційних скарги, подання) для розгляду в судовому засіданні суду касаційної інстанції".

Більше про засудженого російського історика читайте у статті УП "Сандармох та Розстріляне відродження. Чому Україні варто підтримати ув'язненого в Росії історика Дмитрієва"

Передісторія:

  • У грудні 2016 року Юрія Дмитрієва звинуватили у виготовленні порнографії за участю його неповнолітньої прийомної дочки і розпусних діях по відношенню до неї. Також йому інкримінували незаконне зберігання зброї.
  • У квітні 2018 року суд виправдав історика за двома звинуваченнями, призначивши йому 2,5 роки обмеження волі за статтею про зберігання зброї, але потім Верховний суд Карелії скасував цей вирок.
  • У червні 2018 року проти Дмитрієва порушили ще одну справу – щодо насильницьких дій сексуального характеру по відношенню до прийомної дочки. Суд засудив його до 3,5 років колонії суворого режиму, згодом це покарання посилили до 13 років колонії.
  • Сам історик, його колеги та численні правозахисники вважають переслідування політичним і пов'язують з професійною діяльністю. Дмитрієв займався однією з найбільш незручних таємниць російської історії – масовими репресіями часів Радянського союзу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіясуд
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