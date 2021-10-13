Російський суд відмовився переглядати багаторічний вирок досліднику масових репресій СРСР
Середа, 13 жовтня 2021, 11:32
Верховний суд Росії не розглядатиме касаційну скаргу голови карельського "Меморіалу", дослідника масових репресій СРСР Юрія Дмитрієва, засудженого до 13 років колонії суворого режиму за звинуваченням в сексуальному насильстві над дитиною.
Джерело: Медуза з посиланням на сайт суду
Дослівно з картки справи на сайті суду: "Відмова в передачі справи (касаційних скарги, подання) для розгляду в судовому засіданні суду касаційної інстанції".
Більше про засудженого російського історика читайте у статті УП "Сандармох та Розстріляне відродження. Чому Україні варто підтримати ув'язненого в Росії історика Дмитрієва"
Передісторія:
- У грудні 2016 року Юрія Дмитрієва звинуватили у виготовленні порнографії за участю його неповнолітньої прийомної дочки і розпусних діях по відношенню до неї. Також йому інкримінували незаконне зберігання зброї.
- У квітні 2018 року суд виправдав історика за двома звинуваченнями, призначивши йому 2,5 роки обмеження волі за статтею про зберігання зброї, але потім Верховний суд Карелії скасував цей вирок.
- У червні 2018 року проти Дмитрієва порушили ще одну справу – щодо насильницьких дій сексуального характеру по відношенню до прийомної дочки. Суд засудив його до 3,5 років колонії суворого режиму, згодом це покарання посилили до 13 років колонії.
- Сам історик, його колеги та численні правозахисники вважають переслідування політичним і пов'язують з професійною діяльністю. Дмитрієв займався однією з найбільш незручних таємниць російської історії – масовими репресіями часів Радянського союзу.