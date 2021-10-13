Російський суд відмовився переглядати багаторічний вирок досліднику масових репресій СРСР

Верховний суд Росії не розглядатиме касаційну скаргу голови карельського "Меморіалу", дослідника масових репресій СРСР Юрія Дмитрієва, засудженого до 13 років колонії суворого режиму за звинуваченням в сексуальному насильстві над дитиною.

Джерело: Медуза з посиланням на сайт суду

Дослівно з картки справи на сайті суду: "Відмова в передачі справи (касаційних скарги, подання) для розгляду в судовому засіданні суду касаційної інстанції".

Більше про засудженого російського історика читайте у статті УП "Сандармох та Розстріляне відродження. Чому Україні варто підтримати ув'язненого в Росії історика Дмитрієва"

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