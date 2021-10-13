Российский суд отказался пересматривать многолетний приговор исследователю массовых репрессий СССР

Верховный суд России не будет рассматривать кассационную жалобу главы карельского "Мемориала", исследователя массовых репрессий СССР Юрия Дмитриева, приговоренного к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в сексуальном насилии над ребенком.

Источник: Медуза со ссылкой на сайт суда

Дословно из карточки дела на сайте суда: "Отказ в передаче дела (кассационных жалобы, представления) для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции".

Больше об осужденном российском историке читайте в статье УП: "Сандармох и Расстрелянное возрождение. Почему Украине стоит поддержать заключенного в России историка Дмитриева"

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