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Российский суд отказался пересматривать многолетний приговор исследователю массовых репрессий СССР

Среда, 13 октября 2021, 11:32
Российский суд отказался пересматривать многолетний приговор исследователю массовых репрессий СССР
Фото Радио Свобода

Верховный суд России не будет рассматривать кассационную жалобу главы карельского "Мемориала", исследователя массовых репрессий СССР Юрия Дмитриева, приговоренного к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в сексуальном насилии над ребенком.

Источник: Медуза со ссылкой на сайт суда

Дословно из карточки дела на сайте суда: "Отказ в передаче дела (кассационных жалобы, представления) для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции".

Больше об осужденном российском историке читайте в статье УП: "Сандармох и Расстрелянное возрождение. Почему Украине стоит поддержать заключенного в России историка Дмитриева"

Предыстория:

  • В декабре 2016 года Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери и развратных действиях по отношению к ней. Также ему инкриминировали незаконное хранение оружия.
  • В апреле 2018 года суд оправдал историка по двум обвинениям, назначив ему 2,5 года ограничения свободы по статье о хранении оружия, но затем Верховный суд Карелии отменил этот приговор.
  • В июне 2018 года против Дмитриева возбудили еще одно дело – о насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режима, впоследствии это наказание ужесточили до 13 лет колонии.
  • Сам историк, его коллеги и многочисленные правозащитники считают преследование политическим и связывают с профессиональной деятельностью. Дмитриев занимался одной из самых неудобных тайн российской истории – массовыми репрессиями времен Советского союза.  

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Темы: Росcиясуд
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