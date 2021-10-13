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Российский суд отказался пересматривать многолетний приговор исследователю массовых репрессий СССР

Среда, 13 октября 2021, 11:32
Фото Радио Свобода

Верховный суд России не будет рассматривать кассационную жалобу главы карельского "Мемориала", исследователя массовых репрессий СССР Юрия Дмитриева, приговоренного к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в сексуальном насилии над ребенком.

Источник: Медуза со ссылкой на сайт суда

Дословно из карточки дела на сайте суда: "Отказ в передаче дела (кассационных жалобы, представления) для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции".

Больше об осужденном российском историке читайте в статье УП: "Сандармох и Расстрелянное возрождение. Почему Украине стоит поддержать заключенного в России историка Дмитриева"

Предыстория:

  • В декабре 2016 года Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери и развратных действиях по отношению к ней. Также ему инкриминировали незаконное хранение оружия.
  • В апреле 2018 года суд оправдал историка по двум обвинениям, назначив ему 2,5 года ограничения свободы по статье о хранении оружия, но затем Верховный суд Карелии отменил этот приговор.
  • В июне 2018 года против Дмитриева возбудили еще одно дело – о насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режима, впоследствии это наказание ужесточили до 13 лет колонии.
  • Сам историк, его коллеги и многочисленные правозащитники считают преследование политическим и связывают с профессиональной деятельностью. Дмитриев занимался одной из самых неудобных тайн российской истории – массовыми репрессиями времен Советского союза.  

Темы: Росcиясуд
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