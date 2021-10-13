Ситуація із розповсюдженням Covid-19 у Києві стрімко погіршується – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко запевняє, що у столиці та Україні ситуація із розповсюдженням коронавірусу стрімко погіршується.

Джерело: Facebook-сторінка і Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка

Пряма мова: "Ситуація із розповсюдженням коронавірусу в столиці і в Україні стрімко погіршується.

Відділення столичних лікарень, що приймають хворих на Covid-19, заповнені майже на 47%. Щодня одна з опорних лікарень – Олександрівська, приймає понад 50 нових пацієнтів. А загалом в місті госпіталізують вже понад 300 хворих щодоби.

Лікарі стверджують, що вірус став більш агресивним. Також набагато більше почало хворіти дітей".

Деталі: Наразі, за словами Кличка, на стаціонарному лікуванні в Києві, з підтвердженим Covid-19, перебувають 1837 пацієнтів: 1297 з них - у важкому стані, 30 підключені до апарату штучної вентиляції легень.

Ще 155 - на неінвазивній штучній вентиляції легень.

Кисневої підтримки потребують 1512. Також 195 людей в стаціонарах з підозрою на Covid-19.

Інфекціоністи підкреслюють, що понад 95% пацієнтів, які потрапляють у лікарню з коронавірусом, – не щеплені.

У невакцинованих хворих частіше трапляються ускладнення внаслідок хвороби.

Станом на 13 жовтня в Києві підтвердили 978 випадків захворювання на коронавірус (загалом 241 862).

Зокрема, захворіли 539 жінок віком від 18 до 87 років, 334 чоловіки віком від 18 до 87 років, 42 дівчинки від 10 місяців до 17 років і 63 хлопчики від 8 місяців до 17 років.

За попередню добу, у столиці підтвердили 19 летальних випадків від вірусу (загалом 5595).

106 хворих на коронавірус госпіталізували, 268 госпіталізованих з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (180), Дарницькому (173) та в Дніпровському (150) районах.