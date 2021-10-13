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Ситуация с распространением Covid-19 в Киеве стремительно ухудшается – Кличко

Среда, 13 октября 2021, 11:48
Ситуация с распространением Covid-19 в Киеве стремительно ухудшается – Кличко
фото: КМДА

Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что в столице и Украине ситуация с распространением коронавируса стремительно ухудшается.

Источник: Facebook-страница и Telegram-канал городского головы Киева Виталия Кличко

Прямая речь: "Ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине стремительно ухудшается.

Отделение столичных больниц, принимающих больных Covid-19, заполнены почти на 47%. Ежедневно одна из опорных больниц - Александровская, принимает более 50 новых пациентов. Всего в городе госпитализируют уже более 300 больных в сутки.

Врачи утверждают, что вирус стал более агрессивным. Также гораздо больше начало болеть детей".

Детали: Сейчас, по словам Кличко, на стационарном лечении в Киеве, с подтвержденным Covid-19 находятся 1837 пациентов: 1297 из них - в тяжелом состоянии, 30 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Еще 155 - на неинвазивной искусственной вентиляции легких.

В кислородной поддержке нуждаются 1512 пациентов. Также 195 человек в стационарах с подозрением на Covid-19-19.

Инфекционисты подчеркивают, что более 95% пациентов, которые попадают в больницу с коронавируса - не привиты.

В невакцинированных больных чаще встречаются осложнения в результате болезни.

 



По состоянию на 13 октября в Киеве подтвердили 978 случаев заболевания коронавирус (всего 241862).

частности, заболели 539 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 334 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 42 девочки от 10 месяцев до 17 лет и 63 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

За минувшие сутки, в столице подтвердили 19 летальных случаев от вируса ( в общем 5595).

106 больных коронавирус госпитализировали, 268 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (180), Дарницком (173) и в Днепровском (150) районах.

Украинская правда

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Темы: Covid-2019коронавирусКиевУкраинаВиталий Кличко
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