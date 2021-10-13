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Кулеба: Безвізу України з ЄС нічого не загрожує

Середа, 13 жовтня 2021, 11:53
Дмитро Кулеба, фото з його сторінки у Facebook

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що на саміті Україна-ЄС, який відбувся напередодні у Києві, жодним чином не згадувалися загрози для безвізового режиму з Євросоюзом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу у Києві.

Розмови про можливе скасування безвізу для українців міністр назвав фейками окремих політичних сил.

"Безвізу України і її інтеграції до ЄС нічого не загрожує", - заявив Кулеба.

Наприкінці вересня у низці ЗМІ з’явилася інформація, що  окремі держави ЄС порушили питання можливості скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою, через серію зловживань з боку громадян цих держав.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував інформацію про те, що окремі країни ЄС підняли питання про можливість скасування безвізового режиму з низкою країн, в тому числі Україною і Молдовою.

Також повідомлялося, що 16-сторінковий документ із відгуками держав-членів ЄС з приводу звіту Єврокомісії щодо механізму призупинення не містить вимоги скасування безвізового режиму для українців.

Детальніше про звіт аудиторів ЄС про боротьбу з українською корупцією читайте у статті Аудит великої корупції: як змінить підтримку України звіт ЄС про "захоплену державу".

Теми: безвізКулеба ДмитроЄСУкраїна


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