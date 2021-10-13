Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: Безвизу Украины с ЕС ничто не угрожает

Среда, 13 октября 2021, 11:53
Кулеба: Безвизу Украины с ЕС ничто не угрожает
Дмитрий Кулеба, фото с его страницы в Facebook

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на саммите Украина-ЕС, который состоялся накануне в Киеве, никоим образом не упоминались угрозы для безвизового режима с Евросоюзом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге в Киеве.

Разговоры о возможной отмене безвиза для украинцев министр назвал фейком отдельных политических сил.

"Безвизу Украины и ее интеграции в ЕС ничего не угрожает", - заявил Кулеба.

В конце сентября в ряде СМИ появилась информация, что отдельные государства ЕС поставили вопрос о возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, из-за серии злоупотреблений со стороны граждан этих государств.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о том, что отдельные страны ЕС подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима с рядом стран, в том числе Украины и Молдовой.

Также сообщалось, что 16-страничный документ с отзывами государств-членов ЕС по поводу отчета Еврокомиссии относительно механизма приостановления не содержит требования отмены безвизового режима для украинцев.

Подробнее об отчете аудиторов ЕС о борьбе с украинской коррупцией читайте в статье Аудит большой коррупции: как изменит поддержку Украины отчет ЕС о "захваченном государстве".

"Украинская правда" в Threads

Темы: безвизКулеба ДмитрийЕСУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
безвиз
Минэкономики прогнозирует повышение цен на бензин и дизтопливо в июле на 5-8 гривен за литр
ЕС планирует усилить механизм приостановления безвиза с третьими странами, среди которых Украина
Казахстан и Китай подписали соглашение о безвизе
Последние новости
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
Все новости...
Реклама: