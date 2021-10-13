Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Українця засудили в Москві до 3 років колонії. Начебто через контрабанду

Середа, 13 жовтня 2021, 15:14

Гагарінський суд Москви визнав громадянина України Сергія Лівенцова винним у спробі контрабанди обладнання, яке може бути використане під час створення військової техніки. Він отримав 3 роки колонії.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який наводить повідомлення Управління ФСБ Росії у Москві та Московській області

Дослівно: "Вироком суду Лівенцову С. І. призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три роки з відбуванням у колонії загального режиму".

Деталі: Лівенцова визнали винним за статтею "приготування до контрабанди озброєння, іншої військової техніки".

В ФСБ заявили, що в 2019 році Лівенцов начебто мав намір незаконно придбати обладнання, яке може бути використане під час створення військової техніки (комплектуючий виріб авіаційного двигуна "РД-33", що встановлюється на військові літаки типу МіГ-29), з метою його подальшого вивезення в Об'єднані Арабські Емірати.

Лівенцова затримали 17 жовтня 2019 року. Вирок стосовно нього вже набув чинності.

Теми: УкраїнаРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ще 4 області з понеділка потрапляють у "червону" зону

"Червона" зона: на Херсонщині працюють протиковідні патрулі

Ляшко розповів, коли лікарі отримуватимуть по 20 тисяч зарплатні

Зеленський провів рокіровку в РНБО

Covid в Україні: Херсонщина "червона" і побільшало "помаранчевих" регіонів

Кількість смертей від Covid в Україні перевалила за 60 тисяч

Усі новини...
Україна
Міненерго Росії заявило про готовність постачати електроенергію до України
У Путіна кажуть, що готові збільшити транзит газу через Україну за двох умов
Україна отримає від Британії до 21 млн фунтів кредиту для проведення ПЛР-досліджень
Останні новини
17:01
LinkedIn припинить роботу у Китаї через посилення цензури
16:40
Ще 4 області з понеділка потрапляють у "червону" зону
16:30
Україна вимагає від Росії відпустити засудженого до 12 років в Криму Ширінга
15:58
Євросоюз засудив російський перепис населення в окупованому Криму
15:50
"Червона" зона: на Херсонщині працюють протиковідні патрулі
15:38
"Нафтогаз" попросив Єврокомісію про долучення до дебатів щодо "Північного потоку-2"
15:27
В Афганістані у мечеті стався вибух: десятки загиблих і поранених
15:13
інфографікаВартість Bitcoin уперше за пів року наблизилась до 60 тисяч доларів
14:56
У Єврокомісії розкритикували прем'єра Словенії за твіт про "ляльок Сороса"
14:46
фотоВ Італії "паспорт здоров'я" став обов'язковим для всіх працівників, у містах проходять протести
Усі новини...