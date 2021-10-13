Українця засудили в Москві до 3 років колонії. Начебто через контрабанду

Гагарінський суд Москви визнав громадянина України Сергія Лівенцова винним у спробі контрабанди обладнання, яке може бути використане під час створення військової техніки. Він отримав 3 роки колонії.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який наводить повідомлення Управління ФСБ Росії у Москві та Московській області

Дослівно: "Вироком суду Лівенцову С. І. призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три роки з відбуванням у колонії загального режиму".

Деталі: Лівенцова визнали винним за статтею "приготування до контрабанди озброєння, іншої військової техніки".

В ФСБ заявили, що в 2019 році Лівенцов начебто мав намір незаконно придбати обладнання, яке може бути використане під час створення військової техніки (комплектуючий виріб авіаційного двигуна "РД-33", що встановлюється на військові літаки типу МіГ-29), з метою його подальшого вивезення в Об'єднані Арабські Емірати.

Лівенцова затримали 17 жовтня 2019 року. Вирок стосовно нього вже набув чинності.