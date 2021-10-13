Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинский осудили в Москве до 3 лет колонии. Якобы из-за контрабанды

Среда, 13 октября 2021, 15:14

Гагаринский суд Москвы признал гражданина Украины Сергея Ливенцова виновным в попытке контрабанды оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники. Он получил 3 года колонии.

Источник: "Интерфакс-Украина", который приводит сообщение Управления ФСБ России по Москве и Московской области

Дословно: "Приговором суда Ливенцова С. И. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в колонии общего режима".

Детали: Ливенцова признали виновным по статье "приготовление к контрабанде вооружения, иной военной техники".

В ФСБ заявили, что в 2019 году Ливенцев якобы намеревался незаконно приобрести оборудование, которое может быть использовано при создании военной техники (комплектующее изделие авиационного двигателя "РД-33", устанавливается на военные самолеты типа МиГ-29), с целью его дальнейшего вывоз в Объединенные Арабские Эмираты.

Ливенцова задержали 17 октября 2019. Приговор в отношении него уже вступил в силу.

Темы: УкраинаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский сделал рокировку в СНБО

Covid в Украине: Херсонщина "красная" и стало больше "оранжевых" регионов

Количество смертей от Covid в Украине перевалило за 60 тысяч

Главные новости четверга и ночи: марш в Киеве, на грани "красной" зоны

Украина – 5-я в мире и 2-я в Европе по суточной смертности от COVID

Во время показа фильма о Голодоморе на центр "Мемориал" в Москве напали неизвестные

Все новости...
Украина
Минэнерго России заявило о готовности поставлять электроэнергию в Украину
У Путина говорят, что готовы увеличить транзит газа через Украину при двух условиях
Украина получит от Британии до 21 млн фунтов кредита для проведения ПЦР-исследований
Последние новости
15:58
Евросоюз осудил российскую перепись населения в оккупированном Крыму
15:50
"Красная" зона: на Херсонщине работают противоковидные патрули
15:38
"Нафтогаз" попросил Еврокомиссию о присоединении к дебатам по "Северному потоку-2"
15:27
В Афганистане в мечети произошел взрыв: десятки погибших и раненых
15:13
инфографикаСтоимость Bitcoin впервые за полгода приблизилась к 60 тысячам долларов
14:56
В Еврокомиссии раскритиковали премьера Словении за твит о "куклах Сороса"
14:46
фотоВ Италии "паспорт здоровья" стал обязательным для всех работников, в городах проходят протесты
14:25
Ляшко рассказал, когда врачи будут получать по 20 тысяч зарплаты
14:15
ЕС может принять пятый пакет санкций против режима Лукашенко в ноябре – СМИ
14:05
Стартап GitLab, созданный украинцами, вышел на IPO: рыночная капитализация почти 15 млрд долларов
Все новости...