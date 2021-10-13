Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинский осудили в Москве до 3 лет колонии. Якобы из-за контрабанды

Среда, 13 октября 2021, 15:14
Украинский осудили в Москве до 3 лет колонии. Якобы из-за контрабанды

Гагаринский суд Москвы признал гражданина Украины Сергея Ливенцова виновным в попытке контрабанды оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники. Он получил 3 года колонии.

Источник: "Интерфакс-Украина", который приводит сообщение Управления ФСБ России по Москве и Московской области

Дословно: "Приговором суда Ливенцова С. И. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в колонии общего режима".

Детали: Ливенцова признали виновным по статье "приготовление к контрабанде вооружения, иной военной техники".

В ФСБ заявили, что в 2019 году Ливенцев якобы намеревался незаконно приобрести оборудование, которое может быть использовано при создании военной техники (комплектующее изделие авиационного двигателя "РД-33", устанавливается на военные самолеты типа МиГ-29), с целью его дальнейшего вывоз в Объединенные Арабские Эмираты.

Ливенцова задержали 17 октября 2019. Приговор в отношении него уже вступил в силу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Украина
От Лондона до Брюсселя
Более 60% поляков положительно оценивают отношения с Украиной
Германия одобрила закупку боеприпасов для Украины
Последние новости
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
Все новости...
Реклама: