Украинский осудили в Москве до 3 лет колонии. Якобы из-за контрабанды

Гагаринский суд Москвы признал гражданина Украины Сергея Ливенцова виновным в попытке контрабанды оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники. Он получил 3 года колонии.

Источник: "Интерфакс-Украина", который приводит сообщение Управления ФСБ России по Москве и Московской области

Дословно: "Приговором суда Ливенцова С. И. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в колонии общего режима".

Детали: Ливенцова признали виновным по статье "приготовление к контрабанде вооружения, иной военной техники".

В ФСБ заявили, что в 2019 году Ливенцев якобы намеревался незаконно приобрести оборудование, которое может быть использовано при создании военной техники (комплектующее изделие авиационного двигателя "РД-33", устанавливается на военные самолеты типа МиГ-29), с целью его дальнейшего вывоз в Объединенные Арабские Эмираты.

Ливенцова задержали 17 октября 2019. Приговор в отношении него уже вступил в силу.