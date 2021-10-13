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Ділки замаскували контрабандних цигарок на 27 мільйонів під мішки з кухонною сіллю

Середа, 13 жовтня 2021, 15:32
фото ДПСУ

Державна прикордонна служба і ДБР викрили схему переміщення тютюнових виробів до країн Євросоюзу.

Джерело: ДПСУ, ДБР

Деталі: Оперативники отримали інформацію, що ділки планують переправити поза митним контролем велику партію тютюнових виробів до Угорщини. Відправлення планували здійснити баржею, запакувавши цигарки у мішку із "сіллю кухонною харчовою".

 

Під час обшуків на складі одного із підприємств в Ізмаїлі, що на Одещині, правоохоронці виявили близько 3 тисяч коробів цигарок, орієнтовна вартість яких складає 27 мільйонів гривень. Тютюнові вироби уже були готові до відправки.

Остаточна кількість контрабандної продукції, що буде вилучена, встановиться за результатами обшуку.

Перевіряється інформація щодо причетності до контрабанди службових осіб Одеської митниці.

Дослівно прикордонники: "Зазначимо, що це може бути одна з наймасштабніших спроб незаконного переміщення сигарет через кордон, викритих Держприкордонслужбою України у співпраці з взаємодіючими правоохоронними органами".

Українська правда
Теми: Прикордонна службаконтрабандаДБР


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