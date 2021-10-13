Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ділки замаскували контрабандних цигарок на 27 мільйонів під мішки з кухонною сіллю

Середа, 13 жовтня 2021, 15:32
Ділки замаскували контрабандних цигарок на 27 мільйонів під мішки з кухонною сіллю
фото ДПСУ

Державна прикордонна служба і ДБР викрили схему переміщення тютюнових виробів до країн Євросоюзу.

Джерело: ДПСУ, ДБР

Деталі: Оперативники отримали інформацію, що ділки планують переправити поза митним контролем велику партію тютюнових виробів до Угорщини. Відправлення планували здійснити баржею, запакувавши цигарки у мішку із "сіллю кухонною харчовою".

 

Під час обшуків на складі одного із підприємств в Ізмаїлі, що на Одещині, правоохоронці виявили близько 3 тисяч коробів цигарок, орієнтовна вартість яких складає 27 мільйонів гривень. Тютюнові вироби уже були готові до відправки.

Остаточна кількість контрабандної продукції, що буде вилучена, встановиться за результатами обшуку.

Перевіряється інформація щодо причетності до контрабанди службових осіб Одеської митниці.

Дослівно прикордонники: "Зазначимо, що це може бути одна з наймасштабніших спроб незаконного переміщення сигарет через кордон, викритих Держприкордонслужбою України у співпраці з взаємодіючими правоохоронними органами".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна службаконтрабандаДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Прикордонна служба
На українсько-польському кордоні зросли черги
Львів'янин організував схему виїзду чоловіків за кордон: статус "пенсіонера" за 6 000 доларів
Зловживання в системі "Шлях": прикордонники не пропустили майже 6,5 тисячі осіб у 2023 році
Останні новини
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
Усі новини...
Реклама: