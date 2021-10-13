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Дельцы замаскировали контрабандных сигарет на 27 млн под мешки с поваренной солью

Среда, 13 октября 2021, 15:32
фото ГПСУ

Государственная пограничная служба и ГБР разоблачили схему перемещения табачных изделий в страны Евросоюза.

Источник: ГПСУ, ГБР

Детали: Оперативники получили информацию, что дельцы планируют переправить вне таможенного контроля крупную партию табачных изделий в Венгрию. Отправку планировали баржей, упаковав сигареты в мешки с "солью поваренной пищевой".

 

Во время обысков на складе одного из предприятий в Измаиле, Одесской области, правоохранители обнаружили около 3 тысяч коробов сигарет, ориентировочная стоимость которых составляет 27 миллионов гривен. Табачные изделия уже были готовы к отправке.

Окончательное количество контрабандной продукции, которая будет изъята, установится по результатам обыска.

Проверяется информация о причастности к контрабанде должностных лиц Одесской таможни.

Дословно пограничники: "Отметим, что это может быть одна из самых масштабных попыток незаконного перемещения сигарет через границу, изобличенных Госпогранслужбой Украины в сотрудничестве с взаимодействующими правоохранительными органами".

Украинская правда
Темы: Пограничная службаконтрабандаГБР
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